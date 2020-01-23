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Formula 1 / Son dakika

Fry: "Schumacher, Rosberg'e 'baba gibi' yaklaştı"

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Fry: "Schumacher, Rosberg'e 'baba gibi' yaklaştı"
Ekleyen:
, Motorsport-Total Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Oca 2020 12:53

Eski Mercedes F1 yöneticisi Nick Fry, Michael Schumacher'in 2010-12 yılları arasında Nico Rosberg'le çalışırken vatandaşına bir baba gibi yaklaştığını söyledi.

Rosberg ve Schumacher ikilisi 2010-12 yılları arasında birlikte Mercedes'te çalıştılar ve Rosberg, bu üç yılın tamamında efsane pilotu geçmeyi başardı.

Schumacher 2012 sonunda emekli olurken, Rosberg gridin en iyi pilotları arasında gösterilen Lewis Hamilton'la yarıştı ve 2016 yılında İngiliz pilotu yenerek şampiyon oldu.

Nico Rosberg, eski takım arkadaşı Michael Schumacher'den çok şey öğrendiğini fakat bu üç yıllık dönemde kendisine karşı psikolojik oyunlar oynadığını söylemişti.

Rosberg, "Michael psikolojik açıdan oyunlar oynamayı severdi. Bu onun özelliklerinden birisiydi ve o dönemde kendisinin hedeflerinden birisi de bendim. Bir yarışın başlamasından hemen önce araca binmek için hazırlanıyorduk ve tuvalete gitmeliydik. Michael önce gitti ve beklediğimi biliyordu. Üzerimde daha fazla baskı yaratmak adına bilerek daha uzun süre orada kaldı. Bu tarz şeyleri her zaman yapıyordu ancak bunları yapabilirseniz mükemmel olmaya başlarsınız." demişti.

Ancak eski Mercedes CEO'su Nick Fry bunun doğruluğundan emin değil.

"Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum, ama eğer doğruysa gerçekten şaşırırdım."

"İki sürücü arasında herhangi bir psikolojik oyun görmedim. Aslında tam tersi bir durum vardı; Michael ona baba gibi yaklaştı."

"Jacques Villeneuve ile de çalıştım. Formula 1'e ilk girdiğim zamandı. Kimseyle konuşmazdı, mekanikerlerle çok yakın bir ilişkisi yoktu."

"Ama Michael, eğer herkes elinden gelenin en iyisini yapıyorsa en iyi performansı alabileceklerini fark etti. Bu yüzden de uzun yıllar başarılı oldu."

"Ayrıca Mercedes pilotu Lewis Hamilton da Brackley'deki herkesin mükemmel bir iş yapmadığı taktirde kazanamayacağını biliyor. Bu yüzden hep teşekkür ediyor. Michael da bunu biliyordu. O, Formula 1'in ustasıydı."

Ross Brawn und Nick Fry

Nick Fry und Ross Brawn leiteten einst das Mercedes-Team

Foto: Honda

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Michael Schumacher Şimdi al , Nico Rosberg Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Norman Fischer

Yarış merkezi

Avustralya GP

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12 Mar - 15 Mar
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