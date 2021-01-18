Fry: "Ricciardo'nun motive zihin yapısı, dehasının görülmeyen bir yüzü"

Araç dışındayken Ricciardo’nun mühendisleriyle ve ekibiyle nasıl çalıştığını yakından gören Fry, Avustralyalı pilotun işe yaklaşımının öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu ve takıma çok büyük fayda sağladığını söyledi.

Alpine F1 takımının şasi teknik direktörü Fry, “Daniel’ın inanılmaz olduğunu düşünüyorum.”

“Açıkça çok hızlı, aynı zamanda mantıklı da. Fakat bir takımı nasıl motive edebildiğine baktığınızda, ki çoğu zaman gözden kaçabiliyor, muhteşem olduğunu görürsünüz.”

“Umduğunuz kadar iyi geçmeyen bir seans veya ona benzer bir şeyler olduğunda bile bu süreçte öğrendiği şeylerin ne kadar önemli olduğunu görecek ve ‘yarın daha iyi yaparız’ diyecek kadar büyük birisi.”

“Aslında bu, ekibi ve takımı bir araya getirmenin çok iyi bir yolu. Dolayısıyla onun sıra dışı ve çok özel olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ricciardo 2021 için McLaren’a geçtikten sonra Fry, artık Avustralyalı pilotla çalışamayacak.

Ricciardo’nun yerine ise, 2 sezon başka serilerde yarıştıktan sonra F1’e geri dönen Fernando Alonso gelecek.

Ve geçtiğimiz sezon Renault’yla olabildiğince yakın çalıştıktan sonra Fry, 2 kez dünya şampiyonunun önüne çıkacak engellere iyi hazırlandığını söyledi.

Fry, “Elbette simülatörde çalıştı ve yapılanların çoğu, onun en basit şeylere bile alışması için yapılıyor.”

“Basit geliyor fakat bu günlerde güç ünitesini kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Aynı güç ünitesini farklı bir araçta kullanıyor olsanız bile, araç düzeni farklı olacağından tamamen ayrı şeyler oluyor.”

“Dolayısıyla orada öğrenmesi ve alışması gereken çok şey var. Yarış hafta sonları boyunca toplantıları vs. dinliyor, yani bu süreç tamamen takıma adapte olması içindi.”

“Senenin başına baktığınızda, sadece 3 gün test yaptıktan sonra doğrudan ilk yarışa giriyorsunuz. Bu yüzden sürücülerin takıma uyum sağlayabilmesi için her şeyi yapmalısınız, sadece aracı sürme açısından değil, insanları anlayıp çalışma şekillerine adapte olabilmeleri için de.” dedi.