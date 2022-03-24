Fry: "Geliştirebileceğimiz sağlam bir temelimiz var"

Haberi dinle

Alpine, yeni düzenlemelerin geldiği sezonun ilk yarışında etkileyici bir performans gösteremedi.

Fernando Alonso, yarış boyunca aşınma sorunlarıyla mücadele etti ve bundan ötürü erken pit stop yapıp, üç pit stop stratejisi tercih etti.

Damalı bayrağı dokuzuncu sırada gören Alonso, Red Bull pilotları yolda kalmasaydı, muhtemelen hafta sonunu puansız kapatacaktı. Esteban Ocon ise yarışı yedinci bitirdi.

Takımın baş teknoloji sorumlusu Pat Fry, ilk yarış hakkında, "İlk yarışın ardından iki aracın da puan alması her zaman iyi bir şey. Aynı şekilde araçların yarış koşullarında nasıl çalıştığını görmek de önemli."

"Şasi ve güç ünitesi bazı yerlerdeki sıkıntılar dışında dayanıklı. Bu sıkıntılar da ilk yarışta bekleniyor. Artık geliştirebileceğimiz sağlam bir temelimiz var bu hafta sonu da öğrenmeye devam edeceğiz." dedi.

Fry, araçların birbirlerini daha yakından takip etmeleri hakkında, "Geçişlerin ne kadar kolay olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Araçlar birbirlerini lastiklere zarar vermeden ve çok daha kolay takip edebilir gibi duruyor. Bu da doğru yönde doğru bir adım."

"Birinci ve dördüncü virajlardaki geçişler Bahreyn pistinin karakteristiğinden kaynaklanıyor. Bu nedenle bir sonuca varmadan önce Suudi Arabistan'ı görmeliyiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Alpine, Bahreyn yarışında altı pit stop yaptı.

Fry, "İlk olarak altı sorunsuz pit stop yaptıkları için pit ekibine tebrikler. Bir seferde bu kadar pit stop yapmayalı uzun zaman olmuştu ve stratejistlerin yarışta nasıl rekabetçi olabileceğimizi bulması için önemliydi."

"Bahreyn'de lastik performans kaybı çok fazlaydı ve yarışa iki veya üç pit stop yapacağımızı bilerek girdik."

"Cidde'de antrenmanlar sırasında lastik performans kaybını değerlendireceğiz." dedi.

Fry, Cidde pistinden beklentileri ve A522'ye güncelleme getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Bahreyn'e kıyasla tamamen farklı bir pist. Yere basma kuvveti daha az ve ortalama hız çok daha yüksek. Bunun yanı sıra duvarlar var. Pilotlar, hızlı olduğu için keyif alıyor."

"Suudi Arabistan için güncellememiz yok ama antrenmanlarda bazı ilginç test parçalarını kullanacağız. Bu hafta sonu farklı bir arka kanadımız olacak ve Esteban, geçtiğimiz hafta yaşadığımız sorundan sonra son sidepod'a geri dönecek." dedi.