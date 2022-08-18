Fry: "Büyük takımlar, 2023 kurallarından avantaj sağlayacak"

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2022 sezonuyla birlikte araç tasarımları anlamına yeni bir döneme giren F1, yer etkisi konseptinin getirdiği bir takım sorunlarla da boğuşuyor, bu sorunların en önemlisi ise dalgalanma.

Ani yere basma gücü kayıplarından ötürü aracın belli aralıklarla zıplaması şeklinde açıklanabilecek bu sorun, başta Mercedes olmak üzere birçok takımı etkisi altına aldı ve birtakım güvenlik sorunlarına yol açabileceğine yönelik endişeler de her yarış artarak çoğaldı.

Kanada GP'si öncesi dalgalanmanın azaltılması için alınacak önlemlere yönelik bir yönerge yayınlayan FIA, bu yönergeyi Belçika'dan itibaren yürürlüğe koyacak, bunun yanı sıra gelecek sezon birtakım kural değişikliklerinin uygulanmasına da karar verildi.

Bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaşan Pat Fry, Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un yeni kurallardan avantaj sağlayabileceğini, bazı takımların ise bütçe nedeniyle olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

Kural değişikliklerinin onaylanmasından önce Motorsport.com'a konuşan Fry, "Mühendisliğe ayırdığımız kaynaklar üstümüzdeki üç takım ve McLaren'a göre daha az, aynı zamanda aerodinami departmanımız da daha küçük."

"Diğer takımlarda tatile çıkan yelkencilik yapan veya bisiklet süren 20 kişi olabilir, ancak bir sorunla karşılaştıklarında onları kolayca geri çağırıp sonra tekrar gönderebilirler."

"Yani, büyük takımların bu seviyede ekstra kapasiteye sahip olmaları sayesinde büyük bir avantajları var. Kuralları ertelemek onlar için harika çünkü küçük takımların bunun üstesinden gelemeyeceğini biliyorlar."

"[Değişiklikler hakkında] ne kadar erken bilgi sahibi olursak o kadar iyi çünkü eğer bir şeyler değişecekse, yapacağımız şeyi şimdiden yırtıp atacağız."

"Eminim her takım önümüzdeki yılın otomobil konsepti için rüzgar tünelinde birkaç hafta test yapacak, hiç olmazsa bizim yapacağımız şey bu."

"Ancak yapacaklarımızın çoğu yeni kurallarla birlikte aniden değişecek."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images