Fry: "Başkalarının çözümlerini istesem sonraki hafta aracımda kullanabilirim"

Yeni araç tabanı kurallarının ne kadar karmaşık olduğu ve performansı belirleyecek temel şey olup olmadığı sorulduğunda Fry, "Yani insanların saklamaya çalıştığı taban alanı, fren kanallarının şeklinde ve difüzörde yapılan değişiklikler birlikte yere basma gücünde büyük bir fark yaratacaktır."

"O bölgenin gelişim için öncelikli bir alan olacağını düşünüyorum. Kesinlikle planlanmış bir programımız var ve doğrusu bulunduğum tüm takımlarda o bölgede havası inmiş bir lastiğin şeklini rüzgar tünelinde modellemenin bir yolu yoktu, bu yüzden Bahreyn’e ve ilk birkaç yarışa herkesin birçok testle gelmesini bekliyorum."

"Yani evet, tek bir çözümden ziyade sorunun üstesinden gelmek için yapacağımız birçok test var. Ama kesinlikle büyük bir kayıp yaratacak. Henüz tamamını geri kazanamadık ama halen üstünde çalışıyoruz. Ama ilk teste geldiğimizde rüzgar tüneli ve CFD’deki verilen aldığımız gerçek sayılarla nasıl örtüşeceğini görmek ilginç olacak.” dedi.

Bu sene gelişmeler konusunda herkesin neden çok gizli bir tavır takındığı konusunda ise Fry şunları söyledi: “Her şeyden önce bir prensip meselesi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman bir şeyleri öyle vermezsiniz. 30 yıldır bana bu öğretildi, bu yüzden şu anda değişmem zor geliyor."

"Yani şu anda insanların daha önce bahsettiğimiz alanlarda -tabanın yanındaki alan, lastiklerin önündeki fren kanalları- sergilediği gizlilik, herkesin o alanlardaki tepkisi (saklama girişimleri)... Gelecekteki olası durumlara karşı sakin ve tetikte kalıyorlar."

"Gerçekte başkalarının araçlarındaki değişiklikleri görmek istesem –tabandaki şekiller, ek parçalar gibi- görebilirim. 2 günde rüzgar tünelinde deneyip sonraki haftaya kendi aracımda da kullanabilirim."

"Yani bunun da bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çok, çok büyük bir kural değişikliği oldu. Evet, aracın çok kısıtlı bir kısmında fakat başkaları diğer herkesten daha iyi çalışan bir çözüm bulduysa buna cevap vermek kolay olacaktır."

"Bunun sadece Formula 1’in doğası olduğunu düşünüyorum. Hepimiz akıllı olduğumuzu düşünüyoruz ve yaptıklarımızı saklamaya çalışıyoruz ama Bahreyn’deki yarışa geldiğimizde herkes birbirinin ne kadar hızlı olduğunu görecek.”

Son olarak yeni lastiklerin aerodinami üstünde ne kadar etkisi olacağı sorulduğunda Fry, “Bu seneki lastikler aracın dengesinde ufak bir değişikliğe sebep olacak fakat çok dramatik bir şey değil. Yani elbette herkes lastiklerin doğası gereği daha yavaş olacak ama dengedeki değişimin üstesinden gelebiliriz."

"Tamamen dürüst olmam gerekirse odağımız onun üstünde değil, bu konuda pek endişeli değiliz. Daha çok aerodinamideki değişikliklere ve diğerlerine nazaran nasıl bir çözüm ürettiğimize odaklanmış durumdayız, bu yüzden Bahreyn’deki yarışa gelirken bu konunun lastiklerden daha çok ilgi çekeceğini düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.