Fry: "Alpine'deki kısıtlamaların çoğu Williams'ta yok"

Williams, geçen yıl son altı yıldaki en iyi sonucunu elde ederek şampiyonayı 7. sırada tamamladı.

Aslında Williams, turbo hibrit motorlar dönemine iyi başlayıp, ilk iki seneyi üçüncü sırada noktalamıştı. Fakat sonrasında büyük bir düşüş yaşadılar ve uzun süre en yavaş birkaç takımdan birisi oldular.

Fakat takım el değiştirdiği günden bu yana durum düzelmeye başladı. 2023'ün başlarında takımın yeni patronu James Vowles oldu ve göreve geldiği günden bu yana hem teknik hem de personel tarafında önemli değişiklikler yaptı.

Anlaştığı isimlerden birisi de, teknik direktörlük görevine getirilen Pat Fry'dı.

Fry, 1980'lerden bu yana F1'de yer alıyor ve bu süreçte Ferrari, McLaren ve Alpine gibi takımlarda çalıştı.

Williams'taki görevine Kasım ayının sonunda başlayan Fry, şampiyonanın resmi sitesine verdiği bir röportajda çeşitli konulara değindi.

Fry, "Nasıl çalıştığımızı, neyi iyi yaptığımızı ve ne yapılması gerektiğini anlamaya çalışıyorum."

"Burada bazı şeyler daha önce çalıştığım takımlara kıyasla daha iyi organize edilmiş durumda, ancak çözülmesi ve düzeltilmesi gereken pek çok şey var."

"Şimdilik mevcut durum hakkında fikir edinmeye çalışıyorum; daha sonra takım için stratejik bir hedef belirlemem gerekecek."

"Şahsen Williams'ın yarış kazanmasını istiyorum. Kazanmak en önemli şeydir. Alpine'deyken, takımlar şampiyonasında 4. sıranın üzerine çıkma kararlılığından yoksunduk. Bunu yapabileceğimizi söylemiş olabiliriz, ancak yönetim daha fazlasını yapmak için asla daha fazlasını yapmadı. Bu yüzden Mart ayında o takımla yapabileceğim her şeyi yaptığıma karar verdim ve başka bir iş aramaya başladım."

"Şimdi önümde harika bir fırsat var. İşteki ilk haftalarımda her zaman ilk izlenimlerimi yazmaya çalışırım. Çoğu zaman bu izlenimlerim doğru çıkar. Sonrasında olayların neden bu şekilde geliştiğini anlamam gerekir. Bunu yaparken, bir olgunun kökenine inmeniz gerekir ve genellikle durumu düzeltmenin uzun vadeli bir planlama gerektireceği ortaya çıkar."

Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Alex Albon, Williams FW45

"Williams'ın 2023'te yakaladığı başarıdan çok etkilendim; bu başarıda elbette departmanlar, mühendisler ve aerodinamistler arasındaki iyi işbirliğinin de payı var."

"Bu şimdiden cesaret verici görünüyor. Nihai sonuç herkesin işini ne kadar iyi yaptığına bağlı fakat takım potansiyelini büyük ölçüde ortaya koymayı başardı ve bu zaten ileriye doğru atılmış iyi bir adımdı."

"Şimdi sabırlı olmamız gerekiyor. Williams'a getirdiğimiz mühendislerden bazıları altı ay, bazıları da bir yıl takıma gelemeyecek. Fakat çok ilginç bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden insanları heyecanlandırmaya ve bize katılmaları için ikna etmeye çalışıyorum."

"Alpine'de bizi engelleyen kısıtlamaların hiçbirisi burada yok. Şirketin yönetim kurulu bizi destekliyor. Yatırım yapmaya istekliler ve işleri doğru yapmak istiyorlar. Gelecek yıl ileriye doğru gideceğiz fakat ben daha uzun vadeli planlar yapıyorum. Üç ila beş yıllık bir süre zarfında işlerin nasıl ilerleyeceğini hayal etmeliyiz."

"Karar vermekten korkmamalıyız, risk almaktan korkmamalıyız. Genellikle birincilik ve ikincilik arasındaki fark ne kadar cesur kararlar alabildiğinize bağlıdır."

"Bunlar rüzgar tüneli çalışmalarına, mühendislik tarafında yaptıklarınıza ya da ne kadar hızlı hareket edebildiğinize bağlıdır."

"İnsanların risk almaya istekli olduğu ve başarısızlıkların sorun olarak görülmediği bir ortam yaratmanız gerekir.."

"Böyle bir ortam yaratmak zaman alıyor fakat ekibin risk almaktan korkmaması için bunu yaratmalıyız." dedi.