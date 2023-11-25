Fry: "Alpine, F1'de gelişmek için gerekli heyecandan yoksundu"

Fry, 1987'den 1993'e kadar Benetton'da çalışmış ve ayrıca McLaren'da iki, Ferrari'de ise bir dönem geçirmişti.

2020 yılında Alpine'e katılan Fry, son üç yıldaki araçlarda pay sahibi oldu ve sürpriz şekilde bu yılın başında görevinden ayrılacağını açıkladı.

Zamanlama tesadüfi şekilde takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'nin görevden alındığı döneme denk geldi.

Kısa bir bekleme sürecinin ardından Fry, bu ay Grove'da çalışmaya başladı.

Alpine'den ayrıldığından bu yana ilk kez konuşan Fry, takımın görev süreci boyunca iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak mevcut şartlarda daha fazlasını yapmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Fry, "Orada olduğum ilk üç yıla bakıyorum ve Enstone'u dramatik şekilde geliştirdiğimizi görüyorum. Yıldan yıla daha iyi bir araç ürettik."

"Eğer üç aracı yan yana koyarsanız, her birinin büyük bir adım olduğunu görürsünüz. Bu oradaki herkes için bir övgü olarak görülmeli, oradaki herkes bu üç yılda başardıklarımızla gurur duymalı."

"Kariyerime başladığım yere geri dönerek, bir şeylerin kurulumuna yardım etmeyi düşünerek oraya gittim, ki bence gerçekten iyi iş çıkardık. Çok geride kalarak elde ettiğimiz bir beşincilikten, sağlam bir dördüncülüğe yükseldik."

"Ancak takımda, dördüncülüğün ötesine geçmek için gereken coşku ya da azmi göremedim."

Photo by: Williams Pat Fry, Williams Chief Technical Officer

"Mart ayının başında bir şeyleri değiştirmek istediğim karar verdim, orada öylece durup bir şeyler yapamamak hoş değildi. Bu yüzden benim için bırakma ve devam etme zamanıydı."

"Birinci olmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak bunu söylemekle başarmak arasındaki fark hepimizin bildiği gibi muazzam."

Neyin eksik olduğunu detaylandırması istendiğinde Fry, yarış takımından ziyade ana şirket Renault'ya atıfta bulundu.

"Enstone'un kaderi bizim elimizdeydi, biz kontrol ediyorduk ve bence iyi bir iş çıkardık."

"Otmar'ın burayı düzeltmek için adil bir şansa sahip olduğunu düşünmüyorum çünkü bir dereceye kadar mecazi şekilde 'elimizin kolumuzun bağlı olduğunu' düşünüyorum.

"Fakat oradaki herkes ilk üç yılda başardıklarımızla gurur duymalı."

"Bir şeyleri bırakıp gitmek her zaman üzüntü vericidir. Fakat onları şahsen götürebildiğim kadar ileri götürdüm. Artık ayaklarımı uzatıp bahçemde oturma zamanım gelmişti!"

Fry, Alpine'den ayrılmaya karar verdikten sonra Williams takım patronu James Vowles'la iki ay boyunca görüştüğünü açıkladı.

"James bir süredir benimle konuşsa da, birkaç ay sonra buraya gelmeye karar verdim."

"Sanırım bu fırsatla ilgili beni heyecanlandıran şey, yönetim kurulunun gelişmek için neler yapılması gerektiği konusunda tamamen hemfikir olmasıydı. Gerekli yatırımı yapmaya ve bir takım kurmamız için bizi desteklemeye hazırlar."

"Eski bir İngiliz markasını yeniden inşa etmek güzel bir şey değil mi? Bu biraz da benim Benetton'a geri dönüp onları yeniden kurma romantizmime benziyor. Bu da başka bir heyecan verici fırsat."

"James burayı geliştirmek için çok çalışıyor. Daha önce de söylediğim gibi, yönetim kurulu onun arkasında ve beni heyecanlandıran şey de bu, başarabileceklerimizle sınırlı kalmayacağız."

"Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve çabalamaya devam etmeliyiz."