Fry: "Alpine dalgalanma problemini hemen çözdü"

Barselona'daki sezon öncesi testlerinde en çok kullanılan kelime büyük olasılıkla "dalgalanma" oldu. Dalgalanma, neredeyse bütün takımların test boyunca özellikle düzlükteyken şikayet ettikleri bir konu oldu. Bu da mühendislerin, araçlar yüksek hızla giderken oluşan bu problemi önlemek için çözüm arayışına girmelerine yol açtı.

Ferrari, testin son gününde F1-75'de yeni bir alt gövde kullandı ancak diğer takımlar, bu problemi çözmek için farklı ve hatta geçici çözümler aradılar.

Dalgalanma problemiyle karşılaşan takımlar arasında McLaren da yer aldı. MCL36 bu anlamda en az problem yaşayan araçtı. Alpine teknik direktörü Pat Fry, Alpine'in de en az sıkıntı yaşayan takımlar arasında olduğunu söyledi.

Fry, Motorsport.com'un da dahil olduğu seçili medyaya, Alpine'in bu problemi, testlerin başlamasından birkaç saat önce gerçekleştirilen çekim sırasında fark ettiğini belirtti.

Fry, "Test sırasında aracın pistteki tepkileri anlamında sürpriz bir şeyle karşılaşmadık."

"Çekim sırasında zıplama problemiyle ilgili birkaç sürpriz oldu ancak herkesi etkileyen bu sorunu çözdük. Lastiğin davranışını da düzeltmemiz gerekiyor ama bu büyük bir problem değil." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images