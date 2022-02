Fry: "2022 kuralları gördüğüm en bağlayıcı kurallar"

Haberi dinle

Pat Fry, Formula 1 gridindeki en tecrübeli mühendislerden birisi. Britanyalı mühendis, Enstone'a ilk kez 1987'de adım attığında takım henüz Benetton ismiyle yarışıyordu, o günden bugüne takımın ismi birçok kez değişti. Fry'ın 2020'de Renault'a geri dönmesi, bir nevi çemberin kapanması ve yarım kalmış bir hikayenin bitmesi anlamına geliyordu.

Ancak Fry'ın geçmişine baktığımızda, McLaren ve Ferrari'de de bitmeyen iki hikayeye sahip olduğunu görüyoruz. Fry, McLaren'da 17 sene çalışmasının ardından 2010'da Ferrari'ye gitti. 2016'da Maranello'dan ayrılan Fry, bir sene Manor'da çalışmasının ardından 2018'de McLaren'a kısa bir dönüş yaptı. Engin deneyimi göz önüne alındığında, Alpine'in geleceğinin, dolayısıyla 2022 kurallarıyla inşa edilen ilk araç olan A522 projesinin liderliğinin kendisine emanet edilmesi şaşırtıcı olmadı. A522, Barselona testlerine sadece birkaç saat kala yapılan lansmanla karşımıza çıktı.

Formula 1, 2022'de ne kadar büyük bir kural değişikliği ile karşı karşıya?

Fry: "Çok basit, bu Formula 1'in beş seneyi aşkın bir süredir üstünde çalıştığı büyük bir değişiklik. Formula 1 kariyerim boyunca birçok kural değişikliğiyle karşı karşıya kaldım fakat bu değişiklik, bağlayıcılığı ve karışıklığı açısından baktığımızda en büyüğü diyebilirim. Formula 1'e ilk giriş yaptığımda kural kitabı göreceli olarak daha kısaydı, şimdi ise bir hayli genişlemiş durumda! Kural değişikliklerinin ana teması geçişleri ve araçların birbirini takibini kolaylaştırmak fakat kuralların karmaşıklığı aerodinamik olarak yapabileceklerimizi kısıtlıyor. Birbirinden farklı 10 araç görmek ilginç olacak, her takım kurallara kendi yaklaşımını katmış durumda. Elbette neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görme fırsatımız da olacak, dolayısıyla rakiplerin ne bulduğunu görmek için sabırsızlanıyorum."

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

A522'yi tasarlarken ve geliştirirken kural değişiklikleriyle nasıl baş ettiniz?

Fry: "Kurallar nasıl olursa olsun, başlangıçta elimizde sadece boş bir kağıt var. Bizim işimiz her kuralın ne anlama geldiğini ve neyin kurallara uygun olduğunu anlayabilmek için kural kitabını her satırına kadar irdelemek. Etrafınızda ne kadar fazla insan olursa, o kadar fazla fikir ortaya atılır. Tasarım açısından konuşacak olursak kural değişiklikleri her zaman ilgi çekicidir fakat makul ve gerçekçi olmalısınız. Formula 1'de iyi performans elde edebilmek üç faktöre bağlı: etrafınızdaki insanlar, kullandığınız araçlar ve çalışma yöntemleriniz. Bu kuralların bağlayıcılığının farkındayız. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve takımdaki herkes çok iyi bir iş ortaya koydu. Bu üç temel faktörü daha da geliştirerek ilerlemeye devam edeceğiz."

Bu sezon sizin için en büyük meydan okuma ne olacak?

Fry: "Araç için konuşacak olursak, herkes çoğunlukla aracın arkasına odaklanmış durumda, bu nedenle tabanı geliştirmemiz ve aracın arkasında oluşturabileceğimiz en temiz hava akışını oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca Viry'de de tamamıyla yeni bir güç ünitesi üretmek konusunda iyi bir iş ortaya konuldu, 2025'te motorların dondurulacak olmasından önce bu adımı atmak faydalı. Viry ve Enstone arasında aracın paketlenmesi konusunda koordineli bir çalışma yürüttük, bu bize yeni kurallara göre aracı şekillendirme konusunda avantaj sağladı. Aracı ağırlık sınırında tutmak ise her zaman zorlayıcı, özellikle bu sezon güvenlik testlerinin artmasıyla birlikte bu daha da zorlaştı, elbette bu iyi bir şey. Ayrıca bütçe sınırı gibi birtakım finansal düzenlemelerle de karşı karşıyayız, bundan ötürü aracı geliştirme konusunda ortaya atılan birçok fikir ve stratejiden maksimum verimi almamız şart."

2022 Formula 1 araçları birbirine ne kadar benziyor?

Fry: "Özellikle sezon başlarken tüm araçların birbirinden farklı olmasını bekliyorum, bu herkesin kuralları yorumlama tarzını görmemizi sağlayacak. Arka kanat ve ön kanat gibi bazı parçalar oldukça iyi ayarlanmış. Diğer takımlardan da göreceğimiz ilginç konseptler olacağına eminim. Testler bütün bunları değerlendirmek adına güzel bir fırsat, tüm takımlar için öyle. Bütün hepsi testlerde ilk kez pitten çıktığımızda duyduğumuz heyecanın bir parçası. Hepimiz yeni araçları görmek için sabırsızlanıyoruz."