Frjins: "Newey'nin fikirlerini başka bir takıma götürmesi Red Bull için sorun olabilir"
Robin Frijns'e göre, Red Bull'un karşılaşabileceği asıl sorun F1 tasarım gurusunun "fikirlerini" rakip bir takıma götürmesi olabilir.
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Miami Grand Prix'si öncesinde, 2006'dan bu yana Red Bull'un bir parçası olan Newey'nin takımdan ayrılacağı açıklandı.
Sonrasında McLaren'ın yarış kazanma performansındaki yükselişi başladı ve hem McLaren hem de Mercedes o zamandan beri Red Bull'a yaklaştı.
Ancak Le Mans sınıf birincisi Robin Frijns, Red Bull'un hakimiyetinin azalmasının Newey'nin gidişiyle bağlantılı olabileceğine inanmıyor.
Formule1.nl'ye verdiği demeçte, "Red Bull, daha doğrusu Max, artık diğerlerinden yarım saniye daha hızlı değilken takımın stratejide hatalar yapıyor."
"Yine de Red Bull, her konuda 'ulaşılması gereken' takım."
"İnsanlar düşüşün Adrian Newey'nin ayrılmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyor. Şahsen ben öyle düşünmüyorum."
"Newey aerodinamik konusunda Red Bull'daki en deneyimli isim. Ancak takımdaki pek çok kişi onun tarafından eğitildi. Aracı tek başına yapmıyor. Eğer Newey giderse, Red Bull treni yoluna devam edecek."
"Sorun haline gelebilecek asıl şey: Newey'nin fikirlerini başka bir takıma götürmesi." dedi.
Frijns, Newey'nin gideceği takımın Aston Martin olduğuna inanıyor; tasarımlarıyla 25 F1 şampiyonluğu elde eden 65 yaşındaki Newey'nin adı, Aston Martin spekülasyonları hız kazanmaya başlamadan önce Ferrari ile anılıyordu.
Frijns, "Bu arada, Ferrari'ye değil Aston Martin'e gitmesini bekliyorum."
"Bence Newey yaşlılığında İngiltere'de rahat yaşamak istiyor." dedi.
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