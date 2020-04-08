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Formula 1 / Son dakika

Frijns: "Formula 1'de çok fazla politika var"

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Frijns: "Formula 1'de çok fazla politika var"
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 07:56

Robin Frijns, Formula 1'de yarışmamasını Formula 1'in çok politika olmasına bağlıyor.

Robin Frijns, alt serilerde çok başarılı yıllar geçirdi ancak bir türlü Formula 1'e girme fırsatı yakalayamadı.

2010'da Formula BMW Avrupa, 2011'de Eurocup Formula Renault 2.0 ve 2012'de Formula Renault 3.5 serisini kazanan genç sürücü, 2013 ve 2014 yıllarında Sauber ile Caterham'ın test sürücülüğünü yaptı.

Ancak yeterli finansmana sahip değildi ve hiç yarış koltuğuna geçemedi. Sonraki yıllarda Formula E, GT serileri ve DTM'de yer aldı.

Frijns, Formula 1'e neden giremediğini açıkladı ve sporda çok fazla siyaset olmasından şikayet etti.

Hollandalı pilot, “Formula 1 dünyasında iki yıl geçirdim, ama hiçbir zaman takdir gördüğümü hissetmedim. Formula 1'de çok fazla siyaset olduğu için hiçbir zaman gerçek bir şansım olmadı."

"Herhangi bir seride, koltuk için savaşmanız gerekir, ancak bu mücadele adil olmalıdır. Ama ne yazık ki, Formula 1'de bu hiç olmadı."

"Ben bunu her zaman futbolla karşılaştırırım. İki yıl boyunca yedek kulübesinde oturacağınızı bilerek Ajax'tan Barcelona'ya geçmeyi kabul eder misiniz?"

"İki yıl boyunca testler yapmaya çalıştım, ancak bir yedektim ve sonunda yarışlara katılmak istedim. Bu yüzden Audi GT'ye gitmeye karar verdim ve sonunda şu anda olduğum yere çıktım."

"Sadece birkaç kişi hem DTM hem de Formula E'de yarışabiliyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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