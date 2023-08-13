Prime'a abone ol
Önceki / Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum" Sonraki / Barretto: "Hamilton en az beş yıl daha yarışabileceğini düşünüyor"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Horner: "Ricciardo beklentilerimizi karşıladı, kendini kanıtladı"

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre AlphaTauri ile spora dönen Daniel Ricciardo kendisinden beklentileri karşılamış vaziyette.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing speaks with Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

McLaren'dan erkenden ayrılmasının ardından bu sezonu Red Bull yedek pilotu olarak kenarda geçiren Ricciardo'nun tatili sadece on yarış sürebildi.

Nyck de Vries'ten boşalan AlphaTauri koltuğuna geçen Ricciardo, geri döndüğünden beri hiç fena performans sergilemiyor.

Kendisinin hedefi elbette Red Bull koltuğu, bunun içinse takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı rahatça mağlup edebilmesi bekleniyor.

Ricciardo'nun durumunu yorumlayan Christian Horner, "Daniel beklentilerimizi karşıladı. Silverstone'daki lastik testinin ardından çıtayı biraz yükseltmiştik ancak o noktaya ulaşmayı başardı."

"AlphaTauri'ye büyük miktarda tecrübe getirdi, ayrıca bir yarış galibi olarak takıma liderlik etmeye geldi. Aslında kendini çok çok iyi kanıtladı." dedi.

Belçika GP'si hakkında konuşan AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, "Yarışın büyük bir bölümünü trafikte geçirmek Daniel için işleri zorlaştırdı."

"Macaristan'daki gibi peş peşe iyi turlar atabilmesi için bir boşluk yakalayamadık. Talihsiz bir durumdu."

"Yine de sprint yarışındaki güçlü performansı ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor." dedi.

Takım patronu Franz Tost ise, "Aracın eksiklikleri devam ediyor, ancak Daniel araca ve lastiklere daha aşina olduğunda gerçekten iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Photo by: Erik Junius

paylaşım
yorumlar

Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum"

Barretto: "Hamilton en az beş yıl daha yarışabileceğini düşünüyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum"

Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum"

Formula 1

Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum" Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum"

Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor"

Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor"

Formula 1

Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor" Horner: "Tek bir zerrem dahi eşit rekabet istemiyor"

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

Formula 1

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor? McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Formula 1

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli" Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

Formula 1
Belçika GP

Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı" Webber: "Red Bull büyük bir başarı öyküsüne imza attı"

Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Formula 1

Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum" Marko: "Perez'in maaşında kesinti olacağı haberi nereden çıktı bilmiyorum"

Son Haberler

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen" Marko: "Red Bull dominasyonunu mümkün kılan kişi Verstappen"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

F1 Formula 1

Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli" Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

F1 Formula 1

Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim" Hakkinen: "SF-23'ü birkaç virajda gördüğümde 'Yanlış bir araca sahipler' dedim"

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir" Barretto: "Sargeant daha iyi olmalı, yoksa koltuğunu Schumacher'e kaybedebilir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol