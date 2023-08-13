Horner: "Ricciardo beklentilerimizi karşıladı, kendini kanıtladı"

McLaren'dan erkenden ayrılmasının ardından bu sezonu Red Bull yedek pilotu olarak kenarda geçiren Ricciardo'nun tatili sadece on yarış sürebildi.

Nyck de Vries'ten boşalan AlphaTauri koltuğuna geçen Ricciardo, geri döndüğünden beri hiç fena performans sergilemiyor.

Kendisinin hedefi elbette Red Bull koltuğu, bunun içinse takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı rahatça mağlup edebilmesi bekleniyor.

Ricciardo'nun durumunu yorumlayan Christian Horner, "Daniel beklentilerimizi karşıladı. Silverstone'daki lastik testinin ardından çıtayı biraz yükseltmiştik ancak o noktaya ulaşmayı başardı."

"AlphaTauri'ye büyük miktarda tecrübe getirdi, ayrıca bir yarış galibi olarak takıma liderlik etmeye geldi. Aslında kendini çok çok iyi kanıtladı." dedi.

Belçika GP'si hakkında konuşan AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, "Yarışın büyük bir bölümünü trafikte geçirmek Daniel için işleri zorlaştırdı."

"Macaristan'daki gibi peş peşe iyi turlar atabilmesi için bir boşluk yakalayamadık. Talihsiz bir durumdu."

"Yine de sprint yarışındaki güçlü performansı ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor." dedi.

Takım patronu Franz Tost ise, "Aracın eksiklikleri devam ediyor, ancak Daniel araca ve lastiklere daha aşina olduğunda gerçekten iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius