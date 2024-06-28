Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

RB, güncellemeleri daha iyi anlamak için antrenmanlarda iki farklı araçla piste çıkacak

Daniel Riccardo takımın İspanya GP güncellemesinin bir 'fiyasko' olduğuna ikna olmadı. Bu kapsamda Yuki Tsunoda ile farklı parçalar kullanmaya hazırlanıyor

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

RB, İspanya güncelleme paketinin neden başarısız olduğunu anlamak için Avusturya Grand Prix hafta sonuna Formula 1 araçlarını farklı özelliklerde çalıştırarak başlayacak.

İtalyan ekip, geniş kapsamlı güncellemelerle takımlar şampiyonasındaki altıncı sıradaki yerini sağlamlaştırmaya ve Aston Martin ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalıştı.

Ekip, üçlü mücadelede daha fazla performans elde etmek amacıyla VCARB 01'e revize edilmiş sidepodlar ve yeni bir motor kapağının yanı sıra yeni bir arka kanat ve zemin ekledi.

Ancak yapılan güncellemeler Barcelona'da beklenen sonucu vermedi; Daniel Ricciardo 15'inci, Yuki Tsunoda ise 19'uncu olurken takım puan alamadı.

Avusturya planı hakkında konuşan Ricciardo, takımın yeni parçaları daha fazla keşfetmeye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Ricciardo'nun antrenmanlarda yeni parçalardan birkaçını kullanması bekleniyor. Tsunoda ise karşılaştırma amacıyla diğerlerini kullanacak.

Ricciardo, "Elbette hâlâ bazı sorular var. Ancak güncellemenin bir fiyasko olduğuna ikna olduk mu? Hayır, değiliz."

"Yuki ve ben farklı ayarlarla başlayacağız. Bu, her şeyin bir kombinasyonu ve çünkü hâlâ anlamaya çalışıyoruz. Cuma sabahı farklı bir şekilde başlayacağız ve umarım antrenmanlardan bir şeyler öğrenir ve ardından sprint sıralamalarda birleşiriz."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ama evet, henüz hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz; hâlâ kesin bir sonuca varmadığımızı söyleyebilirim. Açıkçası sprint hafta sonu biraz daha zor, ancak çalışmaya devam etmeliyiz."

"Biraz karışık bir durum. Birinde kesinlikle bazı eski parçalar var, ama sadece aynı şey değil. Çünkü sanırım ikimizin de bir parça alacağı bazı yeni parçalar olacak." dedi.

Tsunoda, İspanya GP verilerinin takıma yeni parçalardan ne beklediğini gösterdiğini, ancak sonuçta genel performans eksikliğini açıklayamadığını açıkladı.

Veriler ve performans arasında bir kopukluk olmasının "biraz gizemli" olduğunu düşünen Tsunoda, Red Bull Ring'deki tek antrenman seansından sonra net bir yanıtın ortaya çıkmasını umuyor.

Japon pilot, "Umarım bu hafta net bir açıklamam olur, ancak takımın bu sorunu çok sıkı bir şekilde araştırdığı açık."

"Yarıştan sonra verilerde görmek istediklerimizi hâlâ görüyoruz, ancak bir şekilde iyi performans göstermiyor."

"Buna neden olabilecek birkaç şey gördük, ancak hâlâ net bir cevap yok, bu yüzden bu bizim için biraz gizemli ve açıkçası ayarlar tarafında daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey var."

"Ancak [bu] önceki yarışlara kıyasla neden bu kadar çok kaybettiğimizi hâlâ açıklamıyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber "Aşırı eleştirel" Norris, Verstappen'i geçmek için son yüzdeyi kovalıyor
Sonraki haber Audi, Formula 1 motorundaki ilerleme hakkında güncellemeler sundu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge
Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Formula 1
İspanya GP
Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış
FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı

FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı

Formula 1
FIA süper lisans yaşını düşürerek Antonelli'ye F1 fırsatı tanıdı
Haas: "Bearman'ın 2025'te F1'e girişi için F2 sonuçlarından ziyade antrenman performansı önemli olacak"

Haas: "Bearman'ın 2025'te F1'e girişi için F2 sonuçlarından ziyade antrenman performansı önemli olacak"

Formula 1
Miami GP
Haas: "Bearman'ın 2025'te F1'e girişi için F2 sonuçlarından ziyade antrenman performansı önemli olacak"
RB F1 Team
Daha fazlası
RB F1 Team
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

Formula 1
Avusturya GP
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor
RB: "Barselona'ya getirdiğimiz güncellemeler bizi yanıltıyor olabilir"

RB: "Barselona'ya getirdiğimiz güncellemeler bizi yanıltıyor olabilir"

Formula 1
İspanya GP
RB: "Barselona'ya getirdiğimiz güncellemeler bizi yanıltıyor olabilir"
Ricciardo: "İspanya'dan sonra yaptığımız güncellemelerden hemen vazgeçmemeliyiz"

Ricciardo: "İspanya'dan sonra yaptığımız güncellemelerden hemen vazgeçmemeliyiz"

Formula 1
İspanya GP
Ricciardo: "İspanya'dan sonra yaptığımız güncellemelerden hemen vazgeçmemeliyiz"

Son Haberler

Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

F1 Formula 1
Avusturya GP
Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor
WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı
Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"
Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

F1 Formula 1
Avusturya GP
Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye