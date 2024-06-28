RB, güncellemeleri daha iyi anlamak için antrenmanlarda iki farklı araçla piste çıkacak

RB, İspanya güncelleme paketinin neden başarısız olduğunu anlamak için Avusturya Grand Prix hafta sonuna Formula 1 araçlarını farklı özelliklerde çalıştırarak başlayacak.

İtalyan ekip, geniş kapsamlı güncellemelerle takımlar şampiyonasındaki altıncı sıradaki yerini sağlamlaştırmaya ve Aston Martin ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalıştı.

Ekip, üçlü mücadelede daha fazla performans elde etmek amacıyla VCARB 01'e revize edilmiş sidepodlar ve yeni bir motor kapağının yanı sıra yeni bir arka kanat ve zemin ekledi.

Ancak yapılan güncellemeler Barcelona'da beklenen sonucu vermedi; Daniel Ricciardo 15'inci, Yuki Tsunoda ise 19'uncu olurken takım puan alamadı.

Avusturya planı hakkında konuşan Ricciardo, takımın yeni parçaları daha fazla keşfetmeye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Ricciardo'nun antrenmanlarda yeni parçalardan birkaçını kullanması bekleniyor. Tsunoda ise karşılaştırma amacıyla diğerlerini kullanacak.

Ricciardo, "Elbette hâlâ bazı sorular var. Ancak güncellemenin bir fiyasko olduğuna ikna olduk mu? Hayır, değiliz."

"Yuki ve ben farklı ayarlarla başlayacağız. Bu, her şeyin bir kombinasyonu ve çünkü hâlâ anlamaya çalışıyoruz. Cuma sabahı farklı bir şekilde başlayacağız ve umarım antrenmanlardan bir şeyler öğrenir ve ardından sprint sıralamalarda birleşiriz."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ama evet, henüz hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz; hâlâ kesin bir sonuca varmadığımızı söyleyebilirim. Açıkçası sprint hafta sonu biraz daha zor, ancak çalışmaya devam etmeliyiz."

"Biraz karışık bir durum. Birinde kesinlikle bazı eski parçalar var, ama sadece aynı şey değil. Çünkü sanırım ikimizin de bir parça alacağı bazı yeni parçalar olacak." dedi.

Tsunoda, İspanya GP verilerinin takıma yeni parçalardan ne beklediğini gösterdiğini, ancak sonuçta genel performans eksikliğini açıklayamadığını açıkladı.

Veriler ve performans arasında bir kopukluk olmasının "biraz gizemli" olduğunu düşünen Tsunoda, Red Bull Ring'deki tek antrenman seansından sonra net bir yanıtın ortaya çıkmasını umuyor.

Japon pilot, "Umarım bu hafta net bir açıklamam olur, ancak takımın bu sorunu çok sıkı bir şekilde araştırdığı açık."

"Yarıştan sonra verilerde görmek istediklerimizi hâlâ görüyoruz, ancak bir şekilde iyi performans göstermiyor."

"Buna neden olabilecek birkaç şey gördük, ancak hâlâ net bir cevap yok, bu yüzden bu bizim için biraz gizemli ve açıkçası ayarlar tarafında daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey var."

"Ancak [bu] önceki yarışlara kıyasla neden bu kadar çok kaybettiğimizi hâlâ açıklamıyor." dedi.