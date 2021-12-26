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Formula 1 Haberler

Frentzen: "F1 simülatörleri beni heyecanlandırıyor"

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Eski F1 pilotu Heinz-Harald Frentzen, modern Formula 1 simülatörlerini test ettikten sonra "eski günlere" döndüğünü hissettiğini söyledi.

Frentzen: "F1 simülatörleri beni heyecanlandırıyor"

Son birkaç senede gelişmiş yarış simülatörleri daha yaygın ve ulaşılabilir hâle geldi. Hatta pek çok insan, evlerinde bu simülatörlere sahip ve sanal yarışlara evlerinden katılmaktalar.

Şimdiki simülatörlerde kullanılan teknoloji, kesinlikle Frentzen'in 1994-2003 arasında F1'de yarıştığı sırada kullanılan teknolojiden daha ileride ve Alman pilot bundan çok etkilenmiş.

Münih'te bulunan "Racing Unleashed" simülatör tesisinin açılışında bu simülatörlerden birini kullanan Frentzen, bu simülatörlerin gerçekçiliği sayesinde kendisini yeniden bir F1 pilotu gibi hissettiğini söyledi.

Auto Bild'e konuşan Frentzen, "Aynı eski günlerdeki gibiydi."

"Benim Formula 1 bilgim 2003 teknolojisine kadar. Şu anda sürülen araçları, sanal da olsa, kullanmak inanılmaz heyecan verici."

"Eskiden Spa'da 1.50'nin üzerinde turlar atabiliyorduk. Şu anda ise 1.46'lı turlar atabiliyorsunuz. Daha çok beygir gücü ile beraber modern teknolojiyi hissedebiliyorsunuz. Simülatörler, araçları çok gerçekçi bir şekilde yansıtabilir."

"Aynı zamanda simülatörde sürdüğünüzde içinizde bir korku yok."

"Gerçek hayatta kaza yaptığınızda aracın duracağını umuyorsunuz. Burada ise tamamen araca konsantre olup olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorsunuz. Hayat sigortanızı kullanmadan güvenli bir şekilde motor sporları yapma imkanı oluyor."

"Eğer oturma odamda böyle bir şey olsaydı kesinlikle başından ayrılmazdım. Hâlâ içimde virajdan viraja, turdan tura kendimi geliştirme motivasyonum var." dedi.

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