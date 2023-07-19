Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"
Almanya'nın yarış galiplerinden Heinz-Harald Frentzen, ülkesinde F1'in yeniden popülerleşebilmesi için Gunther Steiner ile konuşmak ve Mick Schumacher'i yeniden Haas'ta yarıştırmak istiyor.
1990'ların ortasında gerek Mercedes'in F1'e geri dönüşü, gerek Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen ve Ralf Schumacher gibi isimlerin kendilerini uluslararası sahnede göstermesi gibi sebepler, F1'in Almanya'da büyük bir popülarite yakalamasını sağladı.
İlk Alman dünya şampiyonu unvanını yakalamasının ardından kariyerini yedi şampiyonlukla tamamlayan Schumacher, o dönem yarışan birçok gence de ilham kaynağı oldu ve kendisinin ardından iki Alman pilot daha şampiyonluğa ulaştı: Sebastian Vettel ve Nico Rosberg.
Şu anda gridde sadece bir Alman pilot bulunmakta: bu sene F1'e dönüş yapan Nico Hulkenberg. Diğer önemli isimlerden Vettel emekliye ayrılırken, Mick Schumacher ise koltuğunu kaybetti.
Ancak işin doğrusu, Vettel ve Mick Schumacher serideyken bile Almanya'ya ilgi azalmaktaydı, öyle ki, Almanya tam üç senedir takvimde yer almıyor.
Bu konu hakkında söz alan Frentzen'e göre şimdilik en net çözüm Mick Schumacher'in bir şekilde seriye dönebilmesi.
Frentzen, "[Nico] Hulkenberg'in tek başına Almanların havasını yüksek tutmayı başaramamasının da bir nedeni var."
"Benim zamanımda Michael Schumacher zaten bir süredir serideydi, bunun yanı sıra mümkün olan her şeyi kazanıyordu."
"Sonra ben onun yardımına geldim, sonra da Ralf ve Nick [Heidfeld] geldi."
"Eğer ki bir şekilde Gunther Steiner ile konuşma imkanı yakalasaydım, kendisini ikna eder ve Mick'i takıma geri almasını isterdim. Kendisi popülarite açısından önemli bir isim."
"İşin doğrusu, Hulkenberg Alman hayranlar için ucuz bir yedek, geçici bir çözüm."
"Ben Michael ile yan yana büyüdüm. O emekli olduktan sonra F1 benim için sadece bir yan etkinlik oldu. Mick geldiğinde her yarışı tekrar izledim. Belki de nostaljiden dolayı." dedi.
Son Haberler
Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"
Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"
De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"
De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"
Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"
Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı" Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"
Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"
Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı" Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar