Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

1990'ların ortasında gerek Mercedes'in F1'e geri dönüşü, gerek Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen ve Ralf Schumacher gibi isimlerin kendilerini uluslararası sahnede göstermesi gibi sebepler, F1'in Almanya'da büyük bir popülarite yakalamasını sağladı.

İlk Alman dünya şampiyonu unvanını yakalamasının ardından kariyerini yedi şampiyonlukla tamamlayan Schumacher, o dönem yarışan birçok gence de ilham kaynağı oldu ve kendisinin ardından iki Alman pilot daha şampiyonluğa ulaştı: Sebastian Vettel ve Nico Rosberg.

Şu anda gridde sadece bir Alman pilot bulunmakta: bu sene F1'e dönüş yapan Nico Hulkenberg. Diğer önemli isimlerden Vettel emekliye ayrılırken, Mick Schumacher ise koltuğunu kaybetti.

Ancak işin doğrusu, Vettel ve Mick Schumacher serideyken bile Almanya'ya ilgi azalmaktaydı, öyle ki, Almanya tam üç senedir takvimde yer almıyor.

Bu konu hakkında söz alan Frentzen'e göre şimdilik en net çözüm Mick Schumacher'in bir şekilde seriye dönebilmesi.

Frentzen, "[Nico] Hulkenberg'in tek başına Almanların havasını yüksek tutmayı başaramamasının da bir nedeni var."

"Benim zamanımda Michael Schumacher zaten bir süredir serideydi, bunun yanı sıra mümkün olan her şeyi kazanıyordu."

"Sonra ben onun yardımına geldim, sonra da Ralf ve Nick [Heidfeld] geldi."

"Eğer ki bir şekilde Gunther Steiner ile konuşma imkanı yakalasaydım, kendisini ikna eder ve Mick'i takıma geri almasını isterdim. Kendisi popülarite açısından önemli bir isim."

"İşin doğrusu, Hulkenberg Alman hayranlar için ucuz bir yedek, geçici bir çözüm."

"Ben Michael ile yan yana büyüdüm. O emekli olduktan sonra F1 benim için sadece bir yan etkinlik oldu. Mick geldiğinde her yarışı tekrar izledim. Belki de nostaljiden dolayı." dedi.