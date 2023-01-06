Fren sorunları, McLaren'ın 2022 sezonunu derinden etkilemiş
McLaren patronu Andreas Seidl, 2022 sezonunda kendilerini en çok etkileyen şeyin fren sorunları olduğunu öne sürdü.
Barselona'daki sezon öncesi testinde McLaren son derece umut verici görünüyordu ancak birkaç hafta sonra Bahreyn'de işler tersine döndü.
Araçta fren problemi vardı ve bu durum nedeniyle testte çok az tur atabildiler. Hal böyle olunca takımın gelişimi sekteye uğradı.
Uzun süre fren problemini çözmek için uğraşan McLaren, sezonun ilk birkaç yarışında puan almakta dahi zorlandı.
Sezonu Alpine'in hemen ardında tamamladıkları düşünüldüğünde, eğer bu sorunlar olmasaydı, muhtemelen mücadele daha da çetin geçecekti.
Andreas Seidl, McLaren'dan ayrılmadan önceki son röportajlarından birisinde, tam olarak bu konuya değindi ve fren sorunlarından çok fazla etkilendiklerini belirtti.
Seidl, "Bu sezon takımımızın bazı zayıflıkları açıkça ortaya çıktı."
Andreas Seidl, Team Principal, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Frenlerle ilgili sorunlar ortaya çıktığında, rakiplerimizin aksine yeni bir araç hazırlarken mevcut aracı geliştirmemiz sağlayacak mühendislik kaynağına sahip olmadığımız ortaya çıktı."
"Bunun üzerine her iki proje üzerinde paralel şekilde çalışmamızı sağlayacak mühendis sayısını artırmaya karar verdik. Umuyorum ki bu sayede önümüzdeki yıl bir adım daha ileri gidebileceğiz."
"Formula 1 bugün tam olarak böyle gidiyor. Testlerin süresi minimum olduğunda, fren sorunları nedeniyle birkaç gün kaçırmak sizi çok geriye götürüyor."
"Frenlerle ilgili sorunları çözmek için çok fazla kaynak kullanmak zorunda kaldık, oysa bu kaynakları aracı geliştirmek için kullanmayı planlamıştık."
"Bu durum bir dereceye kadar gelecek yılki aracın gelişimini de etkiledi çünkü yeni araç üzerinde çalışmaya, istediğimiz kadar erken başlayamadık." dedi.
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