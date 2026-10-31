Formula 1 Meksika GP

Frederik Vesti'den Cadillac’a açık çağrı: "İki gözüm de o koltukta"

Mercedes F1 yedek pilotu Frederik Vesti, Valtteri Bottas'ın geleceğinin belirsizliğini koruduğu Cadillac takımında 2027 koltuğuna talip olduğunu açıkladı.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 18:20

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Frederik Vesti, Mercedes

Frederik Vesti, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mercedes F1 takımının yedek pilotu Frederik Vesti, 2027 yılında gridde yer alma hedefi doğrultusunda gözünü yeni Amerikan ekibi Cadillac’a dikti. Meksika Grand Prix'sinde George Russell'ın yerine 1. antrenman seansında piste çıkan Danimarkalı pilot, aynı zamanda dayanıklılık yarışlarında (IMSA) Cadillac adına mücadele ediyor. 

Amerikan temsilcisiyle bu sezon IMSA'da sürücüler, takımlar ve markalar şampiyonluğunu kazanan Vesti, Valtteri Bottas’ın takımındaki geleceğinin henüz netleşmemiş olmasını ve Sergio Perez’in yanına genç bir ismin aranmasını fırsata çevirmek istiyor.

Frederik Vesti, Mercedes

Frederik Vesti, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kendi durumunu ve Cadillac ile olan güçlü bağlarını değerlendiren Frederik Vesti, şu açıklamaları yaptı: "Mercedes ve Cadillac gibi iki muazzam markayla birden çalışabilmek benim için büyük bir ayrıcalık.”

“Cadillac, son iki yıldır ne yapabildiğimi gördü. Bu yıl IMSA’da hem sürücüler hem takımlar hem de markalar şampiyonluğunu kazandık, bu durum hangi seviyede bir performans sergilediğimizi net şekilde gösteriyor.”

“Bir pilot için iki büyük üreticinin bu şekilde uyum içinde çalışması gerçekten çok özel ve son derece nadir görülen bir durum. Şüphe yok ki iki gözüm de o koltukta ve Cadillac takımında olmak bana tarif edilemez bir mutluluk verirdi.”

Frederik Vesti, Mercedes AMG Petronas F1 Team

Frederik Vesti, Mercedes AMG Petronas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Takım patronlarına söyleyeceğim tek bir şey var: Kimi Antonelli'ye bakın! Kimi bu hafta sonu dünya şampiyonu olma şansına sahip. Henüz 20 yaşında genç bir pilot olarak gençlerin Formula 1'de neler yapabileceğini herkese kanıtlıyor.” 

“Bence bu durum, takım patronlarının genç yeteneklere güvenmesi gerektiği konusunda önemli bir işaret olmalı. Gridde tecrübe zaten fazlasıyla var; bence takımların çaylak sürücülere çok daha fazla güvenmesi gerekiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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