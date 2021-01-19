Frederik Vesti, Mercedes'in genç sürücü programına katıldı

Frederik Vesti, kariyerine 2016'da Formula Ford Danimarka'da başladığı ve sezonu dördüncü bitirdi. Ertesi yıl Danimarka Formula 4 serisini ikinci bitirirken, 2018'de ADAC Formula 4'ü dördüncü sırada tamamladı.

2019'da Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda baskın bir performansla şampiyon olan Vesti, 2020'de FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki 18 yarışın üçünü kazanarak şampiyona dördüncüsü oldu.

Geçtiğimiz günlerde Danimarka basını, 2002 doğumlu sürücünün Mercedes'in genç sürücü programına katılmaya hazırlandığını ve görüşmelerde son aşamaya gelindiğini iddia etmişti.

Resmi açıklama bugün itibariyle geldi ve Vesti, programa katılan bir başka genç sürücü oldu.

Vesti, yapılan anlaşma kapsamında yeni sezonda ART Grand Prix ile Formula 3'te yarışmayı sürdürecek. Daha önce George Russell ve Esteban Ocon gibi Mercedes'in genç sürücüleri de bu ekip için yarışmıştı.

Vesti, ”Her zaman Mercedes'in genç sürücüsü olmayı hayal ettim ve bunun için çok çalıştım. Her gün bu motivasyonla uyandım. Şu anda dünyanın en iyi takımı olan Mercedes ile çalışmak kariyerim için büyük bir adım olacak ve onlarla gelecekte güçlü bir ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum."

"Mercedes'e hem zihniyetleri hem de bu kadar başarılı olmalarına yardımcı olan çalışkan tutumlarından ötürü büyük hayranlık duyuyorum. Genç sürücülerini çok dikkatli seçiyorlar, bu yüzden bu programın bir parçası olmak, onlarla çalışmak ve bir sürücü olarak gelişmek için sabırsızlanıyorum."

"Bana ve geleceğime olan güvenlerinden ötürü Toto ve takıma teşekkür ederim.” dedi.

Şimdiye kadar Mercedes genç sürücü programında yer alan Pascal Wehrlein, Ocon ve Russell'ın tamamı F1'de yarışma fırsatı buldu. Ocon şu anda Renault, Russell ise Williams'la yarışıyor.