Fransız hükümeti, Fransa GP'sinin dönüşü için çalışmalara başladı
Fransa GP'si, Fransız hükümetinin ve bizzat başkan Emmanuel Macron'un çabaları sonucu geri dönebilir.
Paul Ricard'ın özellikle organizasyon açısındaki sıkıntıları bir türlü çözememesi nedeniyle geçen yıl takvimden düşmesi, Fransa'yı bir kez daha F1'den mahrum bıraktı.
Fransa'da F1'e ilginin sürekli arttığını, üstelik iki Fransız yarış galibinin -Esteban Ocon ve Pierre Gasly- de gridde yer aldığını düşünürsek, Fransa GP'sinin yokluğunun biraz da olsa göze battığı söylenebilir.
Hükümet de benzer düşünüyor olmalı, nitekim yarışın takvime dönüşü için çalışmalar başladı!
Nice-Matin isimli yerel bir gazete, Macron'un Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ile görüştüğünü ve kendisini sonraki yıllarda yarışın dönüşü için görevlendirdiğini öne sürmekte.
Habere göre yarışın dönüşü için ilk adımı Estrosi attı, Macron ise olumlu yanıt vererek süreci resmen başlattı.
Söylentilerle ilgili konuşan Macron, "Ülkemiz, her yıl düzenlediği diğer büyük uluslararası spor etkinlikleri gibi, Formula 1 ile olan bağlarını da yenileyebilecek bir konumda olmalıdır.
"Bu, ülkemiz için bir cazibe kaynağının yanı sıra otomotiv endüstrimizin karbon nötr olma çabalarını da destekleyecek bir inovasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.
Yarışın geri dönmesi, Paul Ricard pistinin döneceği anlamına gelmiyor, nitekim planlar, önemli bir sahil şehri konumundaki Nice'de bir cadde yarışı düzenlemek.
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