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Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Red Bull pilotu Max Verstappen, Paul Ricard'da ortaya koyduğu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Cumartesi günü pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk virajda yaptığı hatayla beraber Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın ardına düştü.
Ancak Hollandalı pilot, ilk pit stopun ardından öne geçti ve Red Bull'un çift pit stop stratejisiyle beraber zafere ulaştı.
Verstappen, ilk viraj haricinde genel olarak kusursuz bir yarış çıkardı ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Geçmişte birçok kez günün pilotu seçilen Red Bull pilotu, bu yıl ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.
Sergio Perez bu yıl Bahreyn ve Portekiz'de günün pilotu seçilirken, Emilia Romagna'da Lando Norris, İspanya'da Lewis Hamilton ve hem Monako hem de Azerbaycan'da Sebastian Vettel günün pilotu seçilmişti.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
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Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu
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