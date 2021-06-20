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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Paul Ricard'da ortaya koyduğu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu

Cumartesi günü pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk virajda yaptığı hatayla beraber Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın ardına düştü.

Ancak Hollandalı pilot, ilk pit stopun ardından öne geçti ve Red Bull'un çift pit stop stratejisiyle beraber zafere ulaştı.

Verstappen, ilk viraj haricinde genel olarak kusursuz bir yarış çıkardı ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Geçmişte birçok kez günün pilotu seçilen Red Bull pilotu, bu yıl ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.

Sergio Perez bu yıl Bahreyn ve Portekiz'de günün pilotu seçilirken, Emilia Romagna'da Lando Norris, İspanya'da Lewis Hamilton ve hem Monako hem de Azerbaycan'da Sebastian Vettel günün pilotu seçilmişti.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako   Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan   Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa  Netherlands Max Verstappen (Red Bull)
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Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

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Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!
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