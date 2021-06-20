Fransa'da günün pilotu Max Verstappen oldu

Cumartesi günü pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk virajda yaptığı hatayla beraber Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın ardına düştü.

Ancak Hollandalı pilot, ilk pit stopun ardından öne geçti ve Red Bull'un çift pit stop stratejisiyle beraber zafere ulaştı.

Verstappen, ilk viraj haricinde genel olarak kusursuz bir yarış çıkardı ve taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Geçmişte birçok kez günün pilotu seçilen Red Bull pilotu, bu yıl ilk kez günün pilotu seçilmiş oldu.

Sergio Perez bu yıl Bahreyn ve Portekiz'de günün pilotu seçilirken, Emilia Romagna'da Lando Norris, İspanya'da Lewis Hamilton ve hem Monako hem de Azerbaycan'da Sebastian Vettel günün pilotu seçilmişti.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull)