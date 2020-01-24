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Formula 1 / Son dakika

Fransa ve Monaco GP'de Leclerc'e özel tribün olacak

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Fransa ve Monaco GP'de Leclerc'e özel tribün olacak
Ekleyen:
, Editör
24 Oca 2020 08:22

Fransa ve Monaco Grand Prix'si hafta sonlarında Formula 1'in yükselen yıldızı Charles Leclerc'e özel bir tribün hazırlanacak.

Geride kalan yıllarda Silverstone, Spa, Hockenheim ve Red Bull Ring gibi bazı pistlerde Max Verstappen'e özel tribünler hazırlanmıştı.

Şimdi ise geçen yıl Ferrari'ye katılan ve taraftarların ilgi odağı haline gelen Charles Leclerc'e özgü tribünler hazırlanmaya başladı.

22 yaşındaki genç pilot, geçen yıl Belçika ile İtalya'da zafere ulaşırken, sezonun en çok pole pozisyonu alan ismiydi.

Artan popülaritesinin ardından hem Monako hem de Fransa GP, onun adını taşıyan bir tribün hazırlama kararı aldı. 

Her iki pistte de tribünün ismi "Charles Leclerc" olacak ve Monakolu sürücünün taraftarları, bu tribünlerde Leclerc tişörtleriyle birlikte genç sürücüye destek verecekler.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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