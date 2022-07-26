Fransa Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2022 Fransa Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Sıralama turları istatistikleri
- Charles Leclerc kariyerinin 16. pole pozisyonunu kazandı ve Max Verstappen, Stirling Moss ve Felipe Massa ile pole pozisyonu sayısını eşitledi. Ayrıca kariyerinde 20. kez ilk çizgiyi aldı.
- Leclerc kazandığı pole pozisyonunun ardından Ferrari tarihinde Niki Lauda (23) ve Michael Schumacher'den (58) sonra en çok pole pozisyonu kazanan üçüncü isim oldu.
- Max Verstappen ikinci oldu ve kariyerinde 37. kez ilk çizgiyi alırken, bu alanda Stirling Moss, Mark Webber ve David Coulthard'ı yakaladı.
- Charles Leclerc ve Max Verstappen, geride kalan 12 yarışın altısında ilk çizgiyi paylaştılar.
- Sergio Perez'in üçüncülüğü, Paul Ricard'da şimdiye kadar aldığı en iyi sıralama sonucu oldu.
- Lewis Hamilton dördüncü oldu ve bu yıl ilk ilk kez arka arkaya ikinci kez ilk dörtte yer aldı. George Russell'ın altıncı olmasıyla Hamilton, sıralama turlarında durumu 6-6'ya getirdi. Bu yıl sadece üçüncü kez her iki Mercedes sürücüsü de ilk altıya girdi.
- Sekizinci olan Yuki Tsunoda, bu yılki en iyi sıralama sonucunu tekrarladı.
- Pierre Gasly bu sezon dördüncü kez sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.
- Lance Stroll arka arkaya yedinci kez sıralama turlarının ilk bölümünde havlu attı.
Pole man Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarış istatistikleri
- Max Verstappen, Fransa Grand Prix'sinde bu yılki yedinci galibiyetini alırken, toplam galibiyet sayısını 27'ye çıkardı ve bu alanda Jackie Stewart'ı yakaladı.
- Max Verstappen, Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından liderliği aldı ve kariyeri boyunca lider gittiği tur sayısını 1500'ün üzerine çıkardı. Altı tur daha lider giderse Nico Rosberg'i yakalayacak.
- İkinci olan Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes ile en iyi sonucunu elde etti. İngiliz pilot, 300. Grand Prix'sinde, kariyerinde 49. kez ikinci oldu ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.
- Max Verstappen ve Lewis Hamilton, tarihte 50. kez birlikte podyuma çıktı.
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George Russell üçüncü oldu ve bu sezon ilk kez iki Mercedes sürücüsü birden podyuma çıkmış oldu.
- Sergio Perez dördüncü oldu ve bu sezon dördüncü kez ilk üçün dışında finiş gördü.
- Carlos Sainz 19. başladığı yarışta beşini oldu ve Paul Ricard'daki en iyi sonucunu aldı. Ayrıca kariyeri boyunca tamamladığı toplam yarış mesafesinde 40 bin kilometreyi aştı.
- Fernando Alonso, altıncı olduğu Paul Ricard'da kariyeri boyunca tamamladığı toplam tur sayısını 18 bin 672'ye çıkardı ve bu alanda 18 bin 621 turla zirvede yer alan Kimi Raikkonen'i geride bıraktı. Lewis Hamilton da 17 bin 146 ile üçüncü sırada yer alıyor.
- Alonso'nun altıncılığı, Fransa Grand Prix'sinin takvime dönüşünden bu yana Alpine/Renault'nun en iyi sonucu oldu.
- Sekizinci olan Esteban Ocon, kendi ülkesinde ilk kez puan aldı. Bu sezon ilk kez her iki Alpine pilotu da ilk sekize girdi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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