Fransa GP yönetimi, pist çevresinde oluşan trafik sorununu çözdü

Şampiyona, Fransa'ya 2018'de Paul Ricard pistiyle geri döndü, ancak yarış hafta sonunda pist etrafında büyük bir trafik oluştu.

Yarışın yeni direktörü Eric Bouiller, an itibariyle problemi çözdüklerini söyledi ve ekledi: "İlk yılda transfer problemleri yaşamıştık, bunu tamamen çözdük, ortadan kalkmış durumda."

"İlk yıldaki tüm problemler cuma günü ortaya çıktı. Her ne kadar birkaç saatlik sıkışma olsa da cumartesi ve pazar günü hemen hemen herkes pistte bulunuyordu. Ancak cumartesi ve pazar sabahları hiçbir trafik olmamıştı, hiçbir problem yoktu. En büyük sorunlar cuma günü ve pazar günü herkesin aynı anda çıkmak istemesi yüzünden oldu. Kimse yarışı kaçırmadı, hiç kimse."

Geçen seneki yarış için yeni trafik çözme yöntemleri kullanılsa da yarışa daha az kişi katıldı.

Bouiller ise bu konuda şu açıklamada bulundu: "İlk yılda bu işi ele alma konusunda pek çok şey eksik yapılmıştı ve geçen sene yaptığımız planlar sayesinde, her ne kadar daha az kişi katılmış olsa da, hiçbir trafik sorunu oluşmamıştı. Pistin etrafında yapılan değişiklikler ve park yerlerinin taşınması trafiği büyük ölçüde azalttı. Otopark ve pist arasındaki taşımanın en fazla 45 dakika süreceği garantisini verdik, ki bu daha da az olacaktır çünkü otobüslerimizin F1'e özel kullandığı şeritler var."

"Tabii ki de ücretsiz otoparklarımız var, ilk yıla göre otopark düzenlemesi çok farklı. Ve dürüst olmak gerekirse geçen sene hiç ama hiç trafikle karşılaşmadık. Tabii ki de yeterli sayıda insan yoktu ancak bu sene veya önümüzdeki senelerde katılımcı sayımızı artırırsak trafik bir problem olmayacak, eğer insanlar aynı anda piste gelmeye çalışmazsa ve bizim ortaya koyduğumuz farklı seçenekleri kullanırlarsa bir problem ortaya çıkmaz."

Araç kullanmadan piste gelecek pek çok izleyici için ise Bouiller şunları söyledi: "Bu sene pek çok otobüs ayarladık. Bu otobüsler Toulon, Marsilya, Nice gibi Fransa toprağında bulunan şehirlerin yanında Barcelona, Milano, Cenevre ve Amsterdam gibi şehirlerden de kalkacak ve piste gidecek. Aynı zamanda bize bağlı olan trenlerle beraber Paris, Lyon ve Aix-en-Provence'ten aktarma ile ilerleyecek otobüslerimiz olacak. Bu yüzden aracınızla gelmek istemiyorsanız seçenekleriniz çok iyi ve çok ucuz olacak, böylece yarışta trafik çilesi çekmeden eğlenme şansı bulacaksınız."

Çeviri: Efe Kahya

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