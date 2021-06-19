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Formula 1 / Fransa GP Sıralama turları raporu

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan Fransa GP öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

Monako ve Bakü cadde pistlerinde yapılan iki yarışın ardından sıradaki durak, Fransa'nın Paul Ricard pistiydi ve burada Mercedes'in güçlü olması bekleniyordu.

Ancak Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde harika bir tempo yakaladı ve Red Bull ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

2021 Fransa Grand Prix'si pazar günü TSi 16:10'da yapılacak.

3. Bölüm:

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, Mercedes, Ferrari ve McLaren pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso ve Pierre Gasly kaldı.

12 dakikalık bölüm başlar başlamaz tüm sürücüler piste çıktılar ve ilk denemelerini yumuşak lastikle yaptılar.

Sıralama turlarındaki ilk denemelerin ardından Max Verstappen 1:30.325 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya çıkmayı başardı. Hollandalı pilotun bu turu, ikinci sıradaki Lewis Hamilton'dan 0.386 saniye daha iyiydi.

Bitime 2.5 dakika kala sürücüler bir deneme daha yapmak için piste çıktılar. Verstappen son denemesinde 1:29.990 yaptı ve pole pozisyonunu sahibi oldu.

Detaylar geliyor...

2. Bölüm: Bottas lider, Mercedes 1-2

Sıralama turlarının ikinci bölümündeki ilk turlarda George Russell dışında herkes orta lastikle piste çıktı ve Lewis Hamilton 1:30.959 ile ilk turların ardından en hızlı isim oldu.

Fakat lider Hamilton'la 12. sıradaki Sebastian Vettel arasında sadece 0.8 saniye vardı.

Son denemede Daniel Ricciardo, Sergi Perez ve Antonio Giovinazzi hariç herkes orta lastikle piste çıktı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ikinci denemelerde 1:30.735 yapıp bu bölümü ilk sırada tamamlarken, takım arkadaşı Hamilton 1:30.788 yaptı ve ikinci oldu.

Bu ikiliyi Sergio Perez ve Max Verstappen takip etti. Perez, 0.2 saniye yavaş kalırken, Verstappen 0.3 saniye daha yavaştı.

Son bölüme kalan on ismin tamamı orta lastiklerle bu başarıyı elde ettiler ve yarışa bu lastiklerle başlayacaklar.

Esteban Ocon, 10. sırada yer alan Daniel Ricciardo'dan 0.121 saniye yavaş kalıp 11. olurken, Sebastian Vettel de Ocon'un sadece 0.031 saniye ardında 12. oldu.

Antonio Giovinazzi, George Russell ve Mick Schumacher ilk 15'i tamamlayan sürücüler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 10 1'30.735  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'30.788 0.053
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 10 1'30.971 0.236
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'31.080 0.345
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 13 1'31.146 0.411
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 16 1'31.353 0.618
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 12 1'31.542 0.807
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 11 1'31.549 0.814
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 1'31.567 0.832
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 15 1'31.615 0.880
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 10 1'31.736 1.001
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 12 1'31.767 1.032
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 13 1'31.813 1.078
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 13 1'32.065 1.330
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 7    
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

1. Bölüm: Verstappen en hızlısı, Raikkonen ve Stroll elendi

Paul Ricard'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü, başladıktan kısa bir süre sonra AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın kazası nedeniyle durduruldu.

Japon pilot attığı spinin ardından aracın arka kısmını bariyerlere çarptı ve seansa geri dönemedi. Bundan ötürü de bir süreliğine kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başladıktan Max Verstappen 1:31.001 yaparak zaman tablosunun en tepesine çıktı ve seansı lider tamamlamayı başardı.

Son anlarda Mick Schumacher altıncı virajda aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak sol taraftaki bariyerlere çarptı. 

Bunun üzerine seans kırmızı bayrak altında sona erdi. Bu da bazı isimlerin sürpriz şekilde elendiği anlamına geliyordu. Bu isimlerden ilki, ilk turunda temiz bir tur atamayan Kimi Raikkonen, diğeri ise ilk turu silinen ve ikinci turunu kaydedemeyen Lance Stroll'dü. 

Raikkonen, seansı Nicholas Latifi'nin yaklaşık 0.3 saniye ardında 16. sırada tamamlarken, Stroll de 18. olan Nikita Mazepin'in ardında 19. oldu.

Zaman turu kaydedemeyen Yukİ Tsunoda ise yarışa son sıradan başlayacak.

Mick Schumacher, ilk turların ardından zaman tablosunda 14. sırada yer aldı ve son bölümde çıkan kırmızı bayraklarla beraber son bölüme kaldı.

Buna rağmen aracındaki hasar nedeniyle ikinci bölümde piste çıkamadı.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 4 1'31.001  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'31.237 0.236
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 4 1'31.560 0.559
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 4 1'31.669 0.668
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'31.733 0.732
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'31.898 0.897
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'32.079 1.078
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'32.132 1.131
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 4 1'32.139 1.138
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'32.158 1.157
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'32.181 1.180
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'32.209 1.208
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 7 1'32.722 1.721
14 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 7 1'32.942 1.941
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 7 1'33.060 2.059
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 7 1'33.062 2.061
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 7 1'33.354 2.353
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 7 1'33.554 2.553
19 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 7 2'12.584 41.583
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 2    
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