Fransa GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, zafer Verstappen'in!

Monako ve Bakü gibi iki cadde pistinin ardından sıradaki durak Fransa'nın Paul Ricard pistiydi ve yarışa, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında 0.258 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen ilk sıradan başladı.

Hollandalı pilot, düne kıyasla daha soğuk şartlarda başlayan yarışın ilk virajına gelirken liderdi, ancak ilk virajda pist dışına taştı ve liderliği şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'a kaybetti.

İlk turun ardından Hamilton, Verstappen ve Valtteri Bottas sıralaması oluştu. Bu üçlünün ardında ise, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez yer aldı.

Hamilton, ilk bölümde daha iyi bir tempo yakaladı ve farkı yavaş yavaş açarak üç saniyenin üzerine çıkardı. Bottas da Verstappen'in yaklaşık üç saniye ardındaydı.

Mercedes, erken pite giren isimlerin avantaj kazandığını görünce Bottas'ı pite aldı ve Fin pilotu Verstappen'in önüne geçirmeye çalıştı. Bir tur sonra da Red Bull, Verstappen'i pite aldı.

Verstappen pitlerden Bottas'ın önünde çıkarken, Alman üretici çok beklemeden Hamilton'ı da pite alma kararı aldı. Fakat İngiliz pilot, hızlı pit stopa rağmen Verstappen'in ardında piste döndü.

Pitlerin ardından Verstappen, Hamilton ve Bottas sıralaması oluştu. Sert lastiğe sahip olan bu üç isim, uzun süre boyunca yaklaşık 2 saniye içerisinde gittiler.

Ancak üç ismin üçü de, mevcut lastiklerle yarışı tamamlamanın mümkün olmadığı düşünüyorlardı ve bu konuda telsizden şikayetlerde bulundular.

Red Bull, yarışın 33. turunda Verstappen'i pite aldı ve çift pit stop stratejisine geçiş yaptı. Pitten Perez'in ardında dönen Hollandalı pilot, iki tur sonra takım arkadaşını yakaladı ve kendisine yol veren Meksikalı sürücüyü geçti.

Pitlerde orta lastiğe geçen Verstappen, öndeki Mercedes ikilisiyle arayı yavaş yavaş kapatmaya başladı.

Son 10 tura girerken Verstappen, Bottas'ı yakaladı ve farkı ilk kez bir saniyenin altına indirdi. Fin pilot, Verstappen'in baskısına sadece bir tur dayanabildi ve Verstappen son dokuza girerken ikinciliği aldı.

Ayrıca dördüncü başlayan ve uzun bir ilk bölüm geçiren Perez de Bottas'ı yakaladı ve bitime dört tur kala Fin pilotu geçerek üçüncülüğü aldı.

Verstappen, yeni lastiklere rağmen Hamilton'la arasındaki farkı kapatmakta zorlandı ve ikili arasındaki fark ilk kez bitime üç tur kala bir saniyenin altına indi.

Hollandalı pilot, bitime iki tur kala Hamilton'a iç taraftan güzel bir atak yaptı ve liderliği İngiliz pilottan aldı.

Kalan bölümde hata yapmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki üçüncü galibiyetini aldı. Red Bull da böylelikle arka arkaya üçüncü galibiyetini alırken, toplam galibiyet sayısını dörde yükseltti.

Verstappen ayrıca yarışın en hızlı turunu da attı ve fazladan bir puanın daha sahibi oldu. Böylelikle Hamilton'la olan puan farkını 12'ye yükseltti.

Hamilton, ilk virajda Verstappen'in hatasını değerlendirip liderliği alsa da, ilk pit stopun ardından Hollandalı pilotun gerisine düştü ve lastiklerine çok iyi baksa da, çift pit stop stratejisine geçiş yapan rakibini ardında tutamadı. Buna rağmen ikinci sırada finiş gördü ve hafta sonundan ikincilikle ayrıldı.

Perez, yarışın ilk anlarında öndeki üçlüyle aynı tempoyu sergilemekte zorlandı. Ancak uzun bir ilk bölüm geçiren Meksikalı pilot, ikinci bölümde kusursuz turlar çıkardı ve Bottas'ı pist üstünde geçerek damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Meksikalı pilot böylelikle arka arkaya ikinci podyumunu almış oldu.

Bottas, üçüncü sıradan başladığı yarışta zaman zaman pistteki en hızlı isimdi ancak lastiklerini Hamilton kadar uzun süre dayandıramadı ve Perez'e geçilerek dördüncü sırada finiş gördü.

McLaren pilotları, yarış boyunca iyi bir yükseliş ortaya koydular. Lando Norris startta pozisyon kaybetmesine rağmen, yarış boyunca çok iyi bir performans sergiledi ve rakiplerini birer birer geçerek beşinci sırada finiş gördü.

Daniel Ricciardo ise yarışta yine güzel geçişler yapan isimlerden biriydi ve damalı bayrağı takım arkadaşının yaklaşık 12 saniye ardında altıncı sırada görerek İngiliz ekibe iyi puanlar kazandırdı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, son bölümde Ricciardo'yu baskı altına almasına rağmen geçiş şansı yakalayamadı ve damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Fernando Alonso, yarışın ilk bölümünde zorlansa da, sonrasında iyi bir tempo yakaladı ve damalı bayrağı sekizinci sırada görerek Alpine'e önemli puanlar getirdi.

Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll, hafta sonunun son puanlarını alan isimler oldular. Vettel, 12. sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçirdi ve önündeki isimlerden bazılarını geride bırakıp dokuzuncu oldu. Yarışa son çizgiden başlayan Stroll ise iyi bir yükseliş gerçekleştirerek yarışın son puanını aldı.

Ferrari pilotları için hayal kırıklığıyla dolu bir yarış oldu. Carlos Sainz, ilk bölümde nispeten iyi görünse de, sert lastiklere geçmesinin ardından ciddi tempo kaybı yaşadı ve 11. sıraya kadar geriledi. Charles Leclerc de çift pit stop stratejisiyle beraber 16. oldu. Bu, Ferrari'nin hafta sonunu puansız kapattığı anlamına geliyordu.

Williams pilotu George Russell, sessiz sedasız iyi yarış çıkaran isimlerden biriydi ve 12. sırada finiş görerek, bu yılki en iyi sonucunu aldı. Bu sonuçla Williams, şampiyonada Haas'ın önüne geçmiş oldu.

Esteban Ocon, sert lastikle başladığı yarışta istediği tempoyu yakalayamayıp 14. olurken, Alfa Romeo pilotları da yine sert lastikle başlayıp, orta lastiklere geçmelerinin ardından 15. ve 17. sıralarda finiş gördüler.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

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