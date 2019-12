Fransa GP, pist düzeninde değişiklikler planlıyor

Bu sene heyecandan uzak geçen yarıştan sonra pistin patronlarının, pistteki geçişleri daha iyi hale getirmek için FIA ve FOM ile görüşmeler yaptıkları ortaya çıktı.

Bu görüşmeler, pistteki mücadeleleri iyileştirmeye yardımcı olabilecek üç önemli değişikliğe odaklanıyor. Bu değişiklikler; Mistral Düzlüğü’ndeki şikanın daha dar hale getirilmesi, Signes virajı öncesinde üçüncü bir DRS bölgesi konulması ve pistin ilk bölümünde tamamen yeni bir pist düzeni oluşturulmasını içeriyor.

Şu anda Fransa GP’nin stratejik danışmanı olarak görev yapan eski F1 takım patronu Eric Boullier, bu senenin Temmuz ayının başlarında F1 yarış direktörü Michael Masi ile görüşmelere başladığını ve yapılacak olan değişiklikler konusunda FOM ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Planları hakkında özel olarak Motorsport.com’a konuşan Boullier, “Neler yapmamız gerektiğini sordum. Onlar da aslında pek Paul Ricard gibi olmayan tamamen farklı bir pist düzeniyle bana geldiler. Bu yeni bir pist gibi, yani farklı bir hikaye! Ancak bu, neler yapılabileceğini görmek istememin bir parçasıydı.”

“Yani şu anda onlara cevap verme ve hangi fikirlerin iyi olduğunu söyleme sürecindeyim. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve neler yapılabileceğini göreceğiz.”

“FOM’dan gördüğüm sonuçlara dayanarak, benim önerim pistin ilk bölümü olacak. Her şeyi yeniden tasarlamayacağız. Şikanı, Signes ve Beausset virajlarını koruyacağız. Çünkü onlar simgeleşmiş virajlar.”

“Ancak belki de ilk virajdan dördüncü viraja kadar olan bölümü biraz daha hızlandırıp daha büyük bir frenleme bölgesi oluşturabiliriz. Ve iki uzun düzlük olması takımların daha az yere basma gücüyle çalışmasına neden olabilir.”

“Herkes şikanın kaldırılmasını ve çok uzun bir düzlüğe sahip olmayı ve sorunun çözülmesini istiyor. Ancak bu daha fazla sorun yaratır, çünkü orada 10 bin kişilik bir tribün var. Ve açık şekilde organizatörün ana geliri oradan sağlanıyor.”

“Yani bu 10 bin kişiyi nereye koyacağım? Ek olarak, bütün geçiş hamleleri de orada gerçekleşti.”

“Ancak şikanın düzenini biraz değiştirip, frenlemeyi biraz daha zorlu hale getirebiliriz. Böylece devamındaki düzlükte üçüncü bir DRS bölgesi olursa daha fazla geçiş görebiliriz.”

“Henüz kesin bir şey yok. Kararı almalı ve bunun için kimin para ödeyeceğine karar vermeliyiz.”

“Ayrıca FOM ile 30’dan fazla araca sahip olan bir seriye ev sahipliği yapma konusunda anlaştık ve taraftarları mutlu edecek birçok pist etkinliği olacak.”

“F1’in 70. yıldönümü olacağı için Goodwood’daki gibi bazı eski araçları getirmek ve taraftarların araçlara dokunabileceği ve araç sahipleriyle konuşabileceği açık bir padoğa sahip olmak istiyorum. Her yerde bu çitlerle çevrili padoklara sahip olmak iyi değil. Onları açık hale getirmek daha iyi.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10,Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and the rest of the field on the formation lap

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images