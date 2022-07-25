Fransa GP: Pilot performans puanları

Alonso: "Normal geçen tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilirim"

Alpine pilotu Fernando Alonso, altıncı sırada tamamladığı Fransa Grand Prix'sinin ardından tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilecek tempoya sahip olduğunu fakat şans faktörünün büyük rol oynadığını söyledi.