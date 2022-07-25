Fransa GP: Pilot performans puanları
Fransa GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.
Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir.
Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
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