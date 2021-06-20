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Formula 1 / Fransa GP Sonuçlar

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Fransa Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Mercedes'ten Lewis Hamilton olacak.

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

1

  Max Verstappen
( Red Bull )



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
( Mercedes )

3

  Valtteri Bottas
( Mercedes )



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
( Red Bull )

5

  Carlos Sainz
( Ferrari )



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
( AlphaTauri )

7

  Charles Leclerc
( Ferrari )



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lando Norris
( McLaren )

9

  Fernando Alonso
( Alpine )



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
( McLaren )

11

  Esteban Ocon
( Alpine )



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
( Aston Martin )

13

  Antonio Giovinazzi
( Alfa Romeo )



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  George Russell
( Williams )

15

  Mick Schumacher
( Haas )



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
( Williams )

17

  Kimi Räikkönen
( Alfa Romeo )



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
( Haas )

19

  Lance Stroll
( Aston Martin )



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
( AlphaTauri )

 

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