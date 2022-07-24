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Formula 1 / Fransa GP Sonuçlar

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

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Fransa GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

9

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

11

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

13

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

17

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Carlos Sainz (P)
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Kevin Magnussen (P)
(Haas)
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