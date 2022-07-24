Fransa GP öncesi: Yarış gridi
2022 Fransa Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Charles Leclerc
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Sergio Pérez
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
George Russell
|
7
|
Fernando Alonso
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8
|
Yuki Tsunoda
|
9
|
Daniel Ricciardo
|
10
|
Esteban Ocon
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11
|
Valtteri Bottas
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12
|
Sebastian Vettel
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13
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Alexander Albon
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14
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Pierre Gasly
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15
|
Lance Stroll
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16
|
Guanyu Zhou
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17
|
Mick Schumacher
|
18
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Nicholas Latifi
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19
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Carlos Sainz (P)
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20
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Kevin Magnussen (P)
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