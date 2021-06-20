Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Fransa GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Paul Ricard'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismiydi. İngiliz pilot 22.374'le bu bölümde en iyi zamanı yaptı. İkinci ve üçüncü sektörün en hızlı ismi ise Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot, ikinci sektörde 27.516, üçüncü sektörde ise 40358 yaptı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|22.405 (2)
|27.388 (1)
|40.197 (1)
|Lewis Hamilton
|22.374 (1)
|27.516 (2)
|40.358 (2)
|Valtteri Bottas
|22.407 (3)
|27.527 (3)
|40.442 (4)
|Sergio Perez
|22.420 (4)
|27.597 (4)
|40.428 (3)
|Carlos Sainz
|22.427 (5)
|27.815 (11)
|40.598 (7)
|Pierre Gasly
|22.487 (6)
|27.720 (7)
|40.591 (6)
|Charles Leclerc
|22.516 (7)
|27.888 (15)
|40.583 (5)
|Lando Norris
|22.615 (9)
|27.728 (8)
|40.777 (8)
|Fernando Alonso
|22.578 (8)
|27.772 (9)
|40.957 (10)
|Daniel Ricciardo
|22.798 (10)
|27.775 (10)
|40.778 (9)
|Esteban Ocon
|22.836 (11)
|27.701 (5)
|41.086 (12)
|Sebastian Vettel
|22.967 (13)
|27.711 (6)
|41.035 (11)
|Antonio Giovinazzi
|22.846 (12)
|27.868 (13)
|41.089 (13)
|Mick Schumacher
|23.275 (17)
|27.871 (14)
|41.733 (16)
|Nicholas Latifi
|23.224 (16)
|27.889 (16)
|41.576 (15)
|Kimi Raikkonen
|23.074 (14)
|28.072 (17)
|41.752 (18)
|Nikita Mazepin
|23.464 (18)
|28.182 (18)
|41.751 (17)
|Lance Stroll
|23.198 (15)
|27.826 (12)
|41.098 (14)
Hız ölçüm noktasında Honda ve Renault motorlu araçların üstünlüğü vardı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, hız ölçüm noktasında 328.7 km/s hıza çıkarken, onu 0.6 km/s geriden Fernando Alonso ve 1 km/s geriden Esteban Ocon takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Takım
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|328.7 (204.2)
|2
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|328.1 (203.9)
|-0.6
|3
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|327.7 (203.6)
|-1.0
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|327.7 (203.6)
|-1.0
|5
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|327.2 (203.3)
|-1.5
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|327.1 (203.3)
|-1.6
|7
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|326.8 (203.1)
|-1.9
|8
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|326.6 (202.9)
|-2.1
|9
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|326.6 (202.9)
|-2.1
|10
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|326.4 (202.8)
|-2.3
|11
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|325.4 (202.2)
|-3.3
|12
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|325.1 (202.0)
|-3.6
|13
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|324.3 (201.5)
|-4.4
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|324.0 (201.3)
|-4.7
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|323.8 (201.2)
|-4.9
|16
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|323.4 (201.0)
|-5.3
|17
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|322.0 (200.1)
|-6.7
|18
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|322.0 (200.1)
|-6.7
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|320.6 (199.2)
|-8.1
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|225.7 (140.2)
|-103.0
İlk bölümün en hızlı ismi 127.4 km/s ile Valtteri Bottas olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 285.4 km/s hıza çıktı. Son kısımda ise 308.9 km/s hızla George Russell zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|km/s
|Sürücü
|km/s
|Sürücü
|km/s
|1
|V. Bottas
|127.4
|M. Verstappen
|285.4
|G. Russell
|308.9
|2
|F. Alonso
|126.6
|S. Perez
|285.4
|D. Ricciardo
|307.5
|3
|C. Sainz
|126.4
|G. Russell
|283.7
|M. Verstappen
|305.0
|4
|M. Verstappen
|126.3
|N. Latifi
|283.3
|L. Norris
|303.9
|5
|G. Russell
|124.8
|L. Hamilton
|283.0
|N. Latifi
|303.9
|6
|C. Leclerc
|124.6
|P. Gasly
|283.0
|P. Gasly
|303.8
|7
|E. Ocon
|123.7
|V. Bottas
|282.8
|S. Perez
|303.4
|8
|M. Schumacher
|123.7
|D. Ricciardo
|282.7
|S. Vettel
|303.2
|9
|S. Vettel
|123.6
|L. Norris
|282.3
|L. Stroll
|302.9
|10
|L. Hamilton
|122.9
|L. Stroll
|282.1
|F. Alonso
|302.3
|11
|S. Perez
|122.7
|S. Vettel
|281.6
|L. Hamilton
|302.2
|12
|N. Latifi
|121.8
|C. Sainz
|281.4
|V. Bottas
|302.1
|13
|D. Ricciardo
|120.9
|N. Mazepin
|280.9
|C. Sainz
|301.0
|14
|A. Giovinazzi
|120.8
|M. Schumacher
|280.6
|N. Mazepin
|301.0
|15
|L. Stroll
|120.6
|A. Giovinazzi
|280.5
|M. Schumacher
|301.0
|16
|L. Norris
|119.2
|C. Leclerc
|280.0
|Y. Tsunoda
|300.0
|17
|P. Gasly
|118.3
|F. Alonso
|279.8
|E. Ocon
|299.8
|18
|K. Raikkonen
|118.1
|K. Raikkonen
|279.7
|A. Giovinazzi
|299.8
|19
|N. Mazepin
|117.6
|E. Ocon
|279.4
|K. Raikkonen
|299.6
|20
|Y. Tsunoda
|079.6
|Y. Tsunoda
|242.3
|C. Leclerc
|297.2