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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Fransa GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Paul Ricard'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismiydi. İngiliz pilot 22.374'le bu bölümde en iyi zamanı yaptı. İkinci ve üçüncü sektörün en hızlı ismi ise Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot, ikinci sektörde 27.516, üçüncü sektörde ise 40358 yaptı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Max Verstappen 22.405 (2) 27.388 (1) 40.197 (1)
Lewis Hamilton 22.374 (1) 27.516 (2) 40.358 (2)
Valtteri Bottas 22.407 (3) 27.527 (3) 40.442 (4)
Sergio Perez 22.420 (4) 27.597 (4) 40.428 (3)
Carlos Sainz 22.427 (5) 27.815 (11) 40.598 (7)
Pierre Gasly 22.487 (6) 27.720 (7) 40.591 (6)
Charles Leclerc 22.516 (7) 27.888 (15) 40.583 (5)
Lando Norris 22.615 (9) 27.728 (8) 40.777 (8)
Fernando Alonso 22.578 (8) 27.772 (9) 40.957 (10)
Daniel Ricciardo 22.798 (10) 27.775 (10) 40.778 (9)
Esteban Ocon 22.836 (11) 27.701 (5) 41.086 (12)
Sebastian Vettel 22.967 (13) 27.711 (6) 41.035 (11)
Antonio Giovinazzi 22.846 (12) 27.868 (13) 41.089 (13)
Mick Schumacher 23.275 (17) 27.871 (14) 41.733 (16)
Nicholas Latifi 23.224 (16) 27.889 (16) 41.576 (15)
Kimi Raikkonen 23.074 (14) 28.072 (17) 41.752 (18)
Nikita Mazepin 23.464 (18) 28.182 (18) 41.751 (17)
Lance Stroll 23.198 (15) 27.826 (12) 41.098 (14)

Hız ölçüm noktasında Honda ve Renault motorlu araçların üstünlüğü vardı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, hız ölçüm noktasında 328.7 km/s hıza çıkarken, onu 0.6 km/s geriden Fernando Alonso ve 1 km/s geriden Esteban Ocon takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Takım Hız (kph/mph) Fark
1 Max Verstappen Red Bull Honda 328.7 (204.2)  
2 Fernando Alonso Alpine Renault 328.1 (203.9) -0.6
3 Esteban Ocon Alpine Renault 327.7 (203.6) -1.0
4 Sergio Perez Red Bull Honda 327.7 (203.6) -1.0
5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 327.2 (203.3) -1.5
6 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 327.1 (203.3) -1.6
7 George Russell Williams Mercedes 326.8 (203.1) -1.9
8 Mick Schumacher Haas Ferrari 326.6 (202.9) -2.1
9 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 326.6 (202.9) -2.1
10 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 326.4 (202.8) -2.3
11 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 325.4 (202.2) -3.3
12 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 325.1 (202.0) -3.6
13 Lando Norris McLaren Mercedes 324.3 (201.5) -4.4
14 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 324.0 (201.3) -4.7
15 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 323.8 (201.2) -4.9
16 Nikita Mazepin Haas Ferrari 323.4 (201.0) -5.3
17 Nicholas Latifi Williams Mercedes 322.0 (200.1) -6.7
18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 322.0 (200.1) -6.7
19 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 320.6 (199.2) -8.1
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 225.7 (140.2) -103.0

İlk bölümün en hızlı ismi 127.4 km/s ile Valtteri Bottas olurken, ikinci bölümde Max Verstappen 285.4 km/s hıza çıktı. Son kısımda ise 308.9 km/s hızla George Russell zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

             1. Bölüm                       2. Bölüm                        Start/Finiş    
Poz. Sürücü km/s Sürücü km/s Sürücü km/s  
1 V. Bottas 127.4 M. Verstappen 285.4 G. Russell 308.9  
2 F. Alonso 126.6 S. Perez 285.4 D. Ricciardo 307.5  
3 C. Sainz 126.4 G. Russell 283.7 M. Verstappen 305.0  
4 M. Verstappen 126.3 N. Latifi 283.3 L. Norris 303.9  
5 G. Russell 124.8 L. Hamilton 283.0 N. Latifi 303.9  
6 C. Leclerc 124.6 P. Gasly 283.0 P. Gasly 303.8  
7 E. Ocon 123.7 V. Bottas 282.8 S. Perez 303.4  
8 M. Schumacher 123.7 D. Ricciardo 282.7 S. Vettel 303.2  
9 S. Vettel 123.6 L. Norris 282.3 L. Stroll 302.9  
10 L. Hamilton 122.9 L. Stroll 282.1 F. Alonso 302.3  
11 S. Perez 122.7 S. Vettel 281.6 L. Hamilton 302.2  
12 N. Latifi 121.8 C. Sainz 281.4 V. Bottas 302.1  
13 D. Ricciardo 120.9 N. Mazepin 280.9 C. Sainz 301.0  
14 A. Giovinazzi 120.8 M. Schumacher 280.6 N. Mazepin 301.0  
15 L. Stroll 120.6 A. Giovinazzi 280.5 M. Schumacher 301.0  
16 L. Norris 119.2 C. Leclerc 280.0 Y. Tsunoda 300.0  
17 P. Gasly 118.3 F. Alonso 279.8 E. Ocon 299.8  
18 K. Raikkonen 118.1 K. Raikkonen 279.7 A. Giovinazzi 299.8  
19 N. Mazepin 117.6 E. Ocon 279.4 K. Raikkonen 299.6  
20 Y. Tsunoda 079.6 Y. Tsunoda 242.3 C. Leclerc 297.2  
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