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Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Fransa GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.

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Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
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Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölümde en büyük ilerlemeyi, Q2'ye oranla 0.814 saniye ile Max Verstappen kaydetti.

Tur atmayan Carlos Sainz ve Kevin Magnussen hariç herkes, Q2'deki derecesini geçti.

Atılan turlar:

Poz. No Sürücü Takım Q1  Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.727 1:31.216 (-0.511s) 1:30.872 (-0.344s)
2 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.891 1:31.990 (+0.099s) 1:31.176 (-0.814s)
3 11 Sergio Perez Red Bull 1:32.354 1:32.120 (-0.234s) 1:31.335 (-0.785s)
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.041 1:32.274 (-0.767s) 1:31.765 (-0.509s)
5 4 Lando Norris McLaren 1:32.672 1:32.777 (+0.105s) 1:32.032 (-0.745s)
6 63 George Russell Mercedes 1:33.109 1:32.633 (-0.476s) 1:32.131 (-0.502s)
7 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:32.819 1:32.631 (-0.188s) 1:32.552 (-0.079s)
8 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.394 1:32.836 (-0.558s) 1:32.780 (-0.056s)
9 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:32.297 1:31.081 (-1.216s)  
10 20 Kevin Magnussen Haas 1:32.756 1:32.649 (-0.107s)  
11 3 Daniel Ricciardo McLaren 1:33.404 1:32.922 (-0.482s)  
  31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:33.346 1:33.048 (-0.298s)  
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.034 1:33.052 (+0.018s)  
14 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.285 1:33.276 (-0.009s)  
15 23 Alexander Albon Williams 1:33.423 1:33.307 (-0.116s)  
16 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:33.439    
17 18 Lance Stroll Aston Martin 1:33.439    
18 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:33.674    
19 47 Mick Schumacher Haas 1:33.701    
20 6 Nicholas Latifi Williams 1:33.794    

 

Paul Ricard'da, birinci sektörde Charles Leclerc 22.660 ile en iyi zamanı yaparken, ikinci sektördeki en iyi zaman 27.878'le Max Verstappen'e aitti.

Son sektörde en hızlı zaman ise 40.252 ile yine Leclerc'ten geldi.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör
Charles Leclerc 22.660 (1) 27.960 (2) 40.252 (1)
Max Verstappen 22.814 (5) 27.878 (1) 40.477 (3)
Sergio Perez 22.794 (4) 27.969 (4) 40.572 (4)
Lewis Hamilton 22.686 (2) 28.224 (5) 40.855 (6)
Lando Norris 22.994 (7) 28.272 (9) 40.766 (5)
George Russell 22.926 (6) 28.224 (5) 40.971 (7)
Fernando Alonso 23.025 (8) 28.270 (8) 40.985 (8)
Yuki Tsunoda 23.336 (19) 28.274 (10) 41.090 (9)
Daniel Ricciardo 23.170 (12) 28.382 (13) 41.224 (13)
Esteban Ocon 23.149 (11) 28.347 (12) 41.201 (12)
Valtteri Bottas 23.292 (17) 28.317 (11) 41.175 (11)
Sebastian Vettel 23.273 (16) 28.471 (18) 41.458 (16)
Alexander Albon 23.267 (14) 28.260 (7) 41.495 (17)
Pierre Gasly 23.053 (9) 28.470 (17) 41.511 (18)
Lance Stroll 23.263 (13) 28.614 (19) 41.559 (19)
Zhou Guanyu 23.509 (20) 28.617 (20) 41.370 (14)
Mick Schumacher 23.272 (15) 28.433 (15) 41.409 (15)
Nicholas Latifi 23.320 (18) 28.436 (16) 41.708 (20)
Carlos Sainz Jnr 22.699 (3) 27.963 (3) 40.419 (2)
Kevin Magnussen

23.105 (10)

 28.387 (14) 41.112 (10)

 

Hız ölçüm noktasında en yüksek sürate 339.9 km/s ile Red Bull pilotu Sergio Perez ulaşırken, Max Verstappen 0.1 km/s geride ikinci sırada yer aldı.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Araç Motor Hız (kph/mph) Fark
1 Sergio Perez Red Bull Red Bull 339.9 (211.2)  
2 Max Verstappen Red Bull Red Bull 339.8 (211.1) -0.1
3 Mick Schumacher Haas Ferrari 335.1 (208.2) -4.8
4 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 334.3 (207.7) -5.6
5 Kevin Magnussen Haas Ferrari 334.0 (207.5) -5.9
6 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 333.8 (207.4) -6.1
7 Alexander Albon Williams Mercedes 333.5 (207.2) -6.4
8 Nicholas Latifi Williams Mercedes 333.4 (207.2) -6.5
9 George Russell Mercedes Mercedes 332.5 (206.6) -7.4
10 Fernando Alonso Alpine Renault 332.1 (206.4) -7.8
11 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 332.0 (206.3) -7.9
12 Esteban Ocon Alpine Renault 331.6 (206.0) -8.3
13 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 331.0 (205.7) -8.9
14 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 331.0 (205.7) -8.9
15 Lando Norris McLaren Mercedes 330.8 (205.5) -9.1
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 330.4 (205.3) -9.5
17 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 329.7 (204.9) -10.2
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 329.7 (204.9) -10.2
19 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 329.6 (204.8) -10.3
20 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 329.1 (204.5) -10.8
 

 

İlk bölümün en hızlı ismi 123.3 km/s ile Max Verstappen olurken, ikinci bölümde Sergio Perez 284.3 km/s, üçüncü bölümde ise yine Verstappen 305.6 km/s ile en yüksek sürate ulaştı.

En yüksek süratler:

             1. Bölüm                  2. Bölüm                  Start/Finiş    
Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S  
1 M. Verstappen 123.3 S. Perez 284.3 M. Verstappen 305.6  
2 L. Hamilton 123.1 M. Verstappen 284.2 S. Perez 304.3  
3 C. Leclerc 122.6 G. Russell 281.5 A. Albon 302.9  
4 E. Ocon 122.5 C. Leclerc 281.2 L. Hamilton 302.8  
5 M. Schumacher 121.3 Y. Tsunoda 280.7 N. Latifi 302.5  
6 Y. Tsunoda 121.1 S. Vettel 280.3 F. Alonso 302.0  
7 C. Sainz 120.9 L. Norris 280.1 C. Leclerc 301.3  
8 G. Russell 120.7 L. Hamilton 280.0 C. Sainz 301.3  
9 F. Alonso 120.5 A. Albon 280.0 L. Norris 301.2  
10 N. Latifi 120.3 N. Latifi 280.0 P. Gasly 301.0  
11 A. Albon 119.8 C. Sainz 279.4 K. Magnussen 301.0  
12 L. Norris 119.2 K. Magnussen 279.4 G. Russell 300.5  
13 D. Ricciardo 118.9 D. Ricciardo 279.3 M. Schumacher 300.5  
14 K. Magnussen 118.3 V. Bottas 279.2 Y. Tsunoda 300.3  
15 G. Zhou 117.4 F. Alonso 278.9 D. Ricciardo 300.0  
16 V. Bottas 116.9 E. Ocon 278.9 S. Vettel 299.8  
17 S. Perez 116.3 P. Gasly 278.9 E. Ocon 299.7  
18 L. Stroll 116.2 L. Stroll 278.9 L. Stroll 299.3  
19 S. Vettel 115.1 M. Schumacher 278.4 V. Bottas 298.9  
20 P. Gasly 114.7 G. Zhou 277.9 G. Zhou 296.2  

 

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