Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Fransa GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.
Fransa'da gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölümde en büyük ilerlemeyi, Q2'ye oranla 0.814 saniye ile Max Verstappen kaydetti.
Tur atmayan Carlos Sainz ve Kevin Magnussen hariç herkes, Q2'deki derecesini geçti.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.727
|1:31.216 (-0.511s)
|1:30.872 (-0.344s)
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:31.891
|1:31.990 (+0.099s)
|1:31.176 (-0.814s)
|3
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:32.354
|1:32.120 (-0.234s)
|1:31.335 (-0.785s)
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33.041
|1:32.274 (-0.767s)
|1:31.765 (-0.509s)
|5
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:32.672
|1:32.777 (+0.105s)
|1:32.032 (-0.745s)
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:33.109
|1:32.633 (-0.476s)
|1:32.131 (-0.502s)
|7
|14
|Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:32.819
|1:32.631 (-0.188s)
|1:32.552 (-0.079s)
|8
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:33.394
|1:32.836 (-0.558s)
|1:32.780 (-0.056s)
|9
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:32.297
|1:31.081 (-1.216s)
|10
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:32.756
|1:32.649 (-0.107s)
|11
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:33.404
|1:32.922 (-0.482s)
|31
|Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:33.346
|1:33.048 (-0.298s)
|13
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:33.034
|1:33.052 (+0.018s)
|14
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:33.285
|1:33.276 (-0.009s)
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:33.423
|1:33.307 (-0.116s)
|16
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:33.439
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:33.439
|18
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:33.674
|19
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|1:33.701
|20
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:33.794
Paul Ricard'da, birinci sektörde Charles Leclerc 22.660 ile en iyi zamanı yaparken, ikinci sektördeki en iyi zaman 27.878'le Max Verstappen'e aitti.
Son sektörde en hızlı zaman ise 40.252 ile yine Leclerc'ten geldi.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Charles Leclerc
|22.660 (1)
|27.960 (2)
|40.252 (1)
|Max Verstappen
|22.814 (5)
|27.878 (1)
|40.477 (3)
|Sergio Perez
|22.794 (4)
|27.969 (4)
|40.572 (4)
|Lewis Hamilton
|22.686 (2)
|28.224 (5)
|40.855 (6)
|Lando Norris
|22.994 (7)
|28.272 (9)
|40.766 (5)
|George Russell
|22.926 (6)
|28.224 (5)
|40.971 (7)
|Fernando Alonso
|23.025 (8)
|28.270 (8)
|40.985 (8)
|Yuki Tsunoda
|23.336 (19)
|28.274 (10)
|41.090 (9)
|Daniel Ricciardo
|23.170 (12)
|28.382 (13)
|41.224 (13)
|Esteban Ocon
|23.149 (11)
|28.347 (12)
|41.201 (12)
|Valtteri Bottas
|23.292 (17)
|28.317 (11)
|41.175 (11)
|Sebastian Vettel
|23.273 (16)
|28.471 (18)
|41.458 (16)
|Alexander Albon
|23.267 (14)
|28.260 (7)
|41.495 (17)
|Pierre Gasly
|23.053 (9)
|28.470 (17)
|41.511 (18)
|Lance Stroll
|23.263 (13)
|28.614 (19)
|41.559 (19)
|Zhou Guanyu
|23.509 (20)
|28.617 (20)
|41.370 (14)
|Mick Schumacher
|23.272 (15)
|28.433 (15)
|41.409 (15)
|Nicholas Latifi
|23.320 (18)
|28.436 (16)
|41.708 (20)
|Carlos Sainz Jnr
|22.699 (3)
|27.963 (3)
|40.419 (2)
|Kevin Magnussen
|
23.105 (10)
|28.387 (14)
|41.112 (10)
Hız ölçüm noktasında en yüksek sürate 339.9 km/s ile Red Bull pilotu Sergio Perez ulaşırken, Max Verstappen 0.1 km/s geride ikinci sırada yer aldı.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|339.9 (211.2)
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|339.8 (211.1)
|-0.1
|3
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|335.1 (208.2)
|-4.8
|4
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|334.3 (207.7)
|-5.6
|5
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|334.0 (207.5)
|-5.9
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|333.8 (207.4)
|-6.1
|7
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|333.5 (207.2)
|-6.4
|8
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|333.4 (207.2)
|-6.5
|9
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|332.5 (206.6)
|-7.4
|10
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|332.1 (206.4)
|-7.8
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|332.0 (206.3)
|-7.9
|12
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|331.6 (206.0)
|-8.3
|13
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|331.0 (205.7)
|-8.9
|14
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|331.0 (205.7)
|-8.9
|15
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|330.8 (205.5)
|-9.1
|16
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|330.4 (205.3)
|-9.5
|17
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|329.7 (204.9)
|-10.2
|18
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|329.7 (204.9)
|-10.2
|19
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|329.6 (204.8)
|-10.3
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|329.1 (204.5)
|-10.8
İlk bölümün en hızlı ismi 123.3 km/s ile Max Verstappen olurken, ikinci bölümde Sergio Perez 284.3 km/s, üçüncü bölümde ise yine Verstappen 305.6 km/s ile en yüksek sürate ulaştı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|M. Verstappen
|123.3
|S. Perez
|284.3
|M. Verstappen
|305.6
|2
|L. Hamilton
|123.1
|M. Verstappen
|284.2
|S. Perez
|304.3
|3
|C. Leclerc
|122.6
|G. Russell
|281.5
|A. Albon
|302.9
|4
|E. Ocon
|122.5
|C. Leclerc
|281.2
|L. Hamilton
|302.8
|5
|M. Schumacher
|121.3
|Y. Tsunoda
|280.7
|N. Latifi
|302.5
|6
|Y. Tsunoda
|121.1
|S. Vettel
|280.3
|F. Alonso
|302.0
|7
|C. Sainz
|120.9
|L. Norris
|280.1
|C. Leclerc
|301.3
|8
|G. Russell
|120.7
|L. Hamilton
|280.0
|C. Sainz
|301.3
|9
|F. Alonso
|120.5
|A. Albon
|280.0
|L. Norris
|301.2
|10
|N. Latifi
|120.3
|N. Latifi
|280.0
|P. Gasly
|301.0
|11
|A. Albon
|119.8
|C. Sainz
|279.4
|K. Magnussen
|301.0
|12
|L. Norris
|119.2
|K. Magnussen
|279.4
|G. Russell
|300.5
|13
|D. Ricciardo
|118.9
|D. Ricciardo
|279.3
|M. Schumacher
|300.5
|14
|K. Magnussen
|118.3
|V. Bottas
|279.2
|Y. Tsunoda
|300.3
|15
|G. Zhou
|117.4
|F. Alonso
|278.9
|D. Ricciardo
|300.0
|16
|V. Bottas
|116.9
|E. Ocon
|278.9
|S. Vettel
|299.8
|17
|S. Perez
|116.3
|P. Gasly
|278.9
|E. Ocon
|299.7
|18
|L. Stroll
|116.2
|L. Stroll
|278.9
|L. Stroll
|299.3
|19
|S. Vettel
|115.1
|M. Schumacher
|278.4
|V. Bottas
|298.9
|20
|P. Gasly
|114.7
|G. Zhou
|277.9
|G. Zhou
|296.2
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