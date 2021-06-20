Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Fransa yarışına, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından tüm pilotların elinde birer set sert lastik bulunuyor.

Sergio Perez'in elinde bir set yeni orta lastik bulunurken, ön tarafta başka hiçbir isimde yeni set orta lastik bulunmuyor.

Ayrıca Mercedes pilotlarına ek olarak Max Verstappen ve Lando Norris'in elinde birer set yeni yumuşak lastik var.

Pirelli, yarış için en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını da açıkladı. Buna göre en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 18 ila 25. turlar arasında pite girip, yarışı sert lastikle tamamlamak olacak.

İkinci en hızlı strateji yarışa sert lastikle başlamak ve 25 ila 36. turlar arası pite girip, yarışı orta lastikle bitirmek olacak.

Daha yavaş olan strateji ise yarışa sert lastikle başlamak ve 35 ila 40. turlar arasında pite girip, yarışı yumuşak lastikle bitirmek olarak açıklandı.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak(C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - - 2 1 2 77. V. Bottas Mercedes 1 - - 2 1 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - - 2 1 2 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - - 2 - 3 4. L. Norris McLaren 1 - - 2 1 2 5. S. Vettel Aston Martin 1 - - 2 2 2 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 2 2 14. F. Alonso Alpine 1 - - 3 - 2 31. E. Ocon Alpine 1 - - 2 2 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 - - 2 - 3 55. C. Sainz Ferrari 1 - - 2 - 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 3 1 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - - 2 - 3 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 1 1 3 9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 1 3 47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 1 3 63. G. Russell Williams 1 - 1 1 1 3 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 1 3