Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Fransa'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Fransa yarışına, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından tüm pilotların elinde birer set sert lastik bulunuyor.

Sergio Perez'in elinde bir set yeni orta lastik bulunurken, ön tarafta başka hiçbir isimde yeni set orta lastik bulunmuyor.

Ayrıca Mercedes pilotlarına ek olarak Max Verstappen ve Lando Norris'in elinde birer set yeni yumuşak lastik var.

Pirelli, yarış için en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını da açıkladı. Buna göre en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 18 ila 25. turlar arasında pite girip, yarışı sert lastikle tamamlamak olacak.

İkinci en hızlı strateji yarışa sert lastikle başlamak ve 25 ila 36. turlar arası pite girip, yarışı orta lastikle bitirmek olacak.

Daha yavaş olan strateji ise yarışa sert lastikle başlamak ve 35 ila 40. turlar arasında pite girip, yarışı yumuşak lastikle bitirmek olarak açıklandı.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak(C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - - 2 1 2
77. V. Bottas Mercedes 1 - - 2 1 2
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - - 2 1 2
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3
3. D. Ricciardo McLaren 1 - - 2 - 3
4. L. Norris McLaren 1 - - 2 1 2
5. S. Vettel Aston Martin 1 - - 2 2 2
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 2 2
14. F. Alonso Alpine 1 - - 3 - 2
31. E. Ocon Alpine 1 - - 2 2 2
16. C. Leclerc Ferrari 1 - - 2 - 3
55. C. Sainz Ferrari 1 - - 2 - 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 3 1
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - - 2 - 3
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 1 1 3
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 1 3
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 1 3
63. G. Russell Williams 1 - 1 1 1 3
6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 1 3
paylaşım
yorumlar
Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

Önceki haber

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

19s
2
Formula 1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

1s
3
Formula 1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

1s
4
Formula 1

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

1s
5
Formula 1

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

53 dk
Son Haberler
Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

2dk
Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"
F1

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

53dk
Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
F1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

1s
Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor
F1

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

1s
Fransa GP öncesi: Yarış gridi
F1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız" Fransa GP
Formula 1

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler Fransa GP
Formula 1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor Fransa GP
Formula 1

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP: Verstappen, Hamilton'ın önünde pole pozisyonunu kazandı!

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Fransa GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor
Formula 1 Formula 1

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

Leclerc, aracın ön tarafında sorun yaşadığı için geride kalmış
Formula 1 Formula 1

Leclerc, aracın ön tarafında sorun yaşadığı için geride kalmış

Hamilton: ''Spekülasyonları yanlış çıkardığım için mutluyum''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Spekülasyonları yanlış çıkardığım için mutluyum''

18-20 Haziran Yarış Programı
GENEL GENEL

18-20 Haziran Yarış Programı

Son Haberler

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yarış için gerçekçi olmalıyız"

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
Formula 1 Formula 1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor
Formula 1 Formula 1

Bottas "en iyisini yapmasına rağmen" neden Hamilton'dan yavaş kaldığını bilmiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.