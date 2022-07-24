Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Red Bull pilotlarının elinde ikişer set yeni sert ve bir set yeni orta hamur bulunuyor.

Ferrari'de Leclerc'in bir set sert ve iki set orta hamuru bulunurken, Carlos Sainz'ın elinde iki set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastik var.

Mercedes pilotu George Russell bir set sert ve bir set orta hamura sahipken, Lewis Hamilton iki set sert ve 1 set orta hamura sahip.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..

​Pirelli aynı zamanda yarışta tek pit stop beklendiğini de açıkladı.

En iyi strateji yarışa orta hamurla başlamak ve 18 ila 27. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacak.

Çift pit stop da neredeyse aynı etkiyi yapacak. Buna göre sürücüler yarışa orta hamurla başlayıp 13 ila 20. turlar arasında pite girerek sert lastiğe geçmeli, sonrasında 34 ila 40. turlar arasında bir başka pit stop yapıp, orta hamurla finiş görmeli.

Takımlar isterlerse yarışa orta hamurla başlayıp 13 ila 20. turlar arasında sert lastiğe geçebilir ve sonrasında bir başka sert lastik daha takip finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - - 3 63. G. Russell Mercedes 1 1 1 - - 3 1. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 1 - - 3 11. S. Perez Red Bull Racing 2 - 1 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - - 3 55. C. Sainz Ferrari 2 - 2 - 1 1 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4 4. L. Norris McLaren 2 - 1 - - 3 14. F. Alonso Alpine 2 - 1 - - 3 31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - 1 3 10. P. Gasly AlphaTauri 2 - 1 - 2 2 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - - 3 18. L. Stroll Aston Martin - 1 - 1 3 2 5. S. Vettel Aston Martin - 1 - 1 1 3 23. A. Albon Williams 1 - 2 - 1 3 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - 1 3 24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 - 2 2 20. K. Magnussen Haas 2 - 1 - 1 2 47. M. Schumacher Haas 2 - 1 - 2 2