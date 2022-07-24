Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Paul Ricard'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Red Bull pilotlarının elinde ikişer set yeni sert ve bir set yeni orta hamur bulunuyor.
Ferrari'de Leclerc'in bir set sert ve iki set orta hamuru bulunurken, Carlos Sainz'ın elinde iki set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastik var.
Mercedes pilotu George Russell bir set sert ve bir set orta hamura sahipken, Lewis Hamilton iki set sert ve 1 set orta hamura sahip.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..
Pirelli aynı zamanda yarışta tek pit stop beklendiğini de açıkladı.
En iyi strateji yarışa orta hamurla başlamak ve 18 ila 27. turlar arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacak.
Çift pit stop da neredeyse aynı etkiyi yapacak. Buna göre sürücüler yarışa orta hamurla başlayıp 13 ila 20. turlar arasında pite girerek sert lastiğe geçmeli, sonrasında 34 ila 40. turlar arasında bir başka pit stop yapıp, orta hamurla finiş görmeli.
Takımlar isterlerse yarışa orta hamurla başlayıp 13 ila 20. turlar arasında sert lastiğe geçebilir ve sonrasında bir başka sert lastik daha takip finiş görebilirler.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (С2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|1
|1
|1
|-
|-
|3
|1. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|2
|-
|2
|-
|1
|1
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|14. F. Alonso
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|1
|-
|1
|3
|2
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|-
|1
|-
|1
|1
|3
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|20. K. Magnussen
|Haas
|2
|-
|1
|-
|1
|2
|47. M. Schumacher
|Haas
|2
|-
|1
|-
|2
|2
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