Fransa GP: Leclerc, Verstappen'in önünde pole pozisyonunda
Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'e gitti.
Formula 1'de sezonun 12. yarışı, Fransa'nın güneyinde yer alan Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Cuma ve Cumartesi gerçekleştirilen 3 antrenman seansının sonrasında gözler sıralama turlarına çevrildi.
Hemen hemen her takımın küçük güncellemeler getirdiği bu hafta sonunda, güç sıralamasının nasıl olacağı merak ediliyordu ve sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Bu sezonki 7. pole pozisyonunu alan Monakolu pilot, yarın gerçekleştirilecek 53 turluk yarışa ilk sıradan başlayacak. Onun yanında ise şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen yer alacak.
Fransa Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış gridi:
|Sıra
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|Charles Leclerc
|1'30.872
|231.437
|2
|Max Verstappen
|1'31.176
|0.304
|230.665
|3
|Sergio Perez
|1'31.335
|0.463
|230.264
|4
|Lewis Hamilton
|1'31.765
|0.893
|229.185
|5
|Lando Norris
|1'32.032
|1.160
|228.520
|6
|George Russell
|1'32.131
|1.259
|228.274
|7
|Fernando Alonso
|1'32.552
|1.680
|227.236
|8
|Yuki Tsunoda
|1'32.780
|1.908
|226.678
|9
|Daniel Ricciardo
|1'32.922
|2.050
|226.331
|10
|Esteban Ocon
|1'33.048
|2.176
|226.025
|11
|Valtteri Bottas
|1'33.052
|2.180
|226.015
|12
|Sebastian Vettel
|1'33.276
|2.404
|225.472
|13
|Alexander Albon
|1'33.307
|2.435
|225.397
|14
|Pierre Gasly
|1'33.439
|2.567
|225.079
|15
|Lance Stroll
|1'33.439
|2.567
|225.079
|16
|Guan Yu Zhou
|1'33.674
|2.802
|224.514
|17
|Mick Schumacher
|1'33.701
|2.829
|224.450
|18
|Nicholas Latifi
|1'33.794
|2.922
|224.227
|19
|Carlos Sainz Jr.
|20
|Kevin Magnussen
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Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Üçüncü bölüm-Q3: Leclerc 1:30'lara indi, pole'ü aldı!
Geriye 10 pilotun kalmasıyla birlikte gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Pilotlar hazırlık turlarında oldukça yavaş ilerleyerek lastik sıcaklıklarının gerektiğinden fazla yükselmesini engellemeye çalıştılar.
Sainz, Leclerc'e hava koridoru sağlamak için pistteydi. Pole adaylarından ilk olarak Perez çizgiyi geçti ve 1:31.640 ile zirveye çıktı.
Sonrasında Leclerc geldi ve 1:31.209 yaparak Perez'i geçti. Son olarak Verstappen geldi 1:31.218'lik derecesiyle Leclerc'in 0.008 sn arkasında ikinci sıraya yerleşti.
İlk denemelerin ardından Leclerc, Verstappen, Perez, Russell, Hamilton, Norris, Alonso, Tsunoda, Sainz, Magnussen sıralaması vardı.
Pilotlar son haklarına hazırlanmak için pite geldiler ve bitime 4 dakika kala yeniden piste çıktılar. Leclerc, yine Sainz'ın arkasındaydı ve hava koridoru almayı bekliyordu.
Sainz'dan hava koridoru alan Leclerc, turunu hatasız bir şekilde tamamladı ve Paul Ricard'ı 1:30.872 saniye içerisinde turlayarak pole pozisyonuna uzandı. Monakolu pilot, bu hafta sonu 1:30'lara inen ilk ve tek pilot olarak kendisinin Fransa'daki ilk pole pozisyonunu aldı. Bu, Leclerc'in bu sezonki 7. pole pozisyonu oldu.
Dağınık bir son tur atan Verstappen, Leclerc'in 0.3 sn gerisinde ikinci sırayı aldı ve yarın Leclerc'in yanında start alacak.
Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise en hızlı üçüncü zamanı kaydetti. Hamilton, Leclerc'in 0.893 saniye gerisinde 4. sıradaydı.
Büyük güncellemeler bulunan MCL36'yı süren Lando Norris 1.1 sn geride beşinciydi. Russell altıncı olurken, Alpine'in evinde yarışan Alonso 7. sırayı aldı.
Tsunoda, büyük ölçüden yenilenen AT03'ü Q3'e taşımasının ardından 8. sırayı almayı başardı. Yarın yarışa son çizgiden başlayacak cezalı isimler Sainz ile Magnussen ise son iki sırayı paylaştılar.
Q3 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Charles Leclerc
|6
|1'30.872
|231.437
|2
|Max Verstappen
|6
|1'31.176
|0.304
|0.304
|230.665
|3
|Sergio Perez
|6
|1'31.335
|0.463
|0.159
|230.264
|4
|Lewis Hamilton
|6
|1'31.765
|0.893
|0.430
|229.185
|5
|Lando Norris
|6
|1'32.032
|1.160
|0.267
|228.520
|6
|George Russell
|6
|1'32.131
|1.259
|0.099
|228.274
|7
|Fernando Alonso
|6
|1'32.552
|1.680
|0.421
|227.236
|8
|Yuki Tsunoda
|6
|1'32.780
|1.908
|0.228
|226.678
|9
|Carlos Sainz Jr.
|4
|10
|Kevin Magnussen
|0
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İkinci bölüm-Q2: Sainz lider, Ferrari 1-2
İlk bölümde 5 pilotun elenmesiyle birlikte ikinci bölüme geçildi ve 15 pilot, sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek için mücadele ettiler.
İlk olarak Mercedes pilotları turlarına başladılar. Çizgiyi ilk Hamilton geçti ve 1:33.329 yaptı, Russell ise takım arkadaşının 0.3 saniye gerisine yerleşti.
Norris, güçlü bir turla geldi ve 1:32.777 ile Hamilton'ı yarım saniye farkla geçti. Ardından Leclerc Norris'in 0.1 saniye önünde ilk sıraya yerleşti ancak Monakolu pilot zirvede uzun süre kalamadı.
Red Bull pilotları turlarını tamamladılar ve ilk iki sıraya yerleştiler. Verstappen, 1:31.990 ile birinciydi; Perez ise onun 0.130 sn arkasında ikinci sırada yer aldı.
Son olarak Sainz piste çıktı ve 1:31.081 yaparak en yakın rakibinden 0.9 sn önde zirveye oturdu. Sainz'ın bu turunun ardından pilotlar pite geldiler ve son denemelerine hazırlandılar.
Bu noktada Sainz, Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Magnussen, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Bottas ilk 10'u vardı.
Vettel, Russell, Ocon, Albon ve Tsunoda ise elenme bölgesinde yer alıyordu.
George Russell, Mercedes W13, leaves the pits
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pilotlar, trafiğe takılmamak için piste biraz daha erken çıkmak istediler. Elenme bölgesinde yer alan Ocon, Vettel ve Albon derecelerini geliştirdiler ancak pist hızlanmıştı ve tüm pilotlar derecelerini geliştirdiler.
Leclerc, lider Sainz'ın 0.135 sn arkasında ikinci sıraya yükseldi. Son denemelerde piste çıkmayan Verstappen ise 3. sırada kaldı. Ricciardo, derecesini geliştirse de diğer pilotlar kadar zaman bulamadı ve 11. olarak elendi. Onu Ocon, Bottas, Vettel ve Albon takip etti.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Carlos Sainz Jr.
|3
|1'31.081
|230.906
|2
|Charles Leclerc
|6
|1'31.216
|0.135
|0.135
|230.564
|3
|Max Verstappen
|3
|1'31.990
|0.909
|0.774
|228.624
|4
|Sergio Perez
|6
|1'32.120
|1.039
|0.130
|228.302
|5
|Lewis Hamilton
|8
|1'32.274
|1.193
|0.154
|227.921
|6
|Fernando Alonso
|6
|1'32.631
|1.550
|0.357
|227.042
|7
|George Russell
|8
|1'32.633
|1.552
|0.002
|227.037
|8
|Kevin Magnussen
|6
|1'32.649
|1.568
|0.016
|226.998
|9
|Lando Norris
|5
|1'32.777
|1.696
|0.128
|226.685
|10
|Yuki Tsunoda
|6
|1'32.836
|1.755
|0.059
|226.541
|11
|Daniel Ricciardo
|6
|1'32.922
|1.841
|0.086
|226.331
|12
|Esteban Ocon
|6
|1'33.048
|1.967
|0.126
|226.025
|13
|Valtteri Bottas
|6
|1'33.052
|1.971
|0.004
|226.015
|14
|Sebastian Vettel
|6
|1'33.276
|2.195
|0.224
|225.472
|15
|Alexander Albon
|6
|1'33.307
|2.226
|0.031
|225.397
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Birinci Bölüm-Q1: Leclerc lider, Verstappen yakın takipte
Fransa'da sıralama turlarına sıcak havanın hakim olması bekleniyordu ve öyle de oldu. Le Castellet'de hava 30, asfalt ise 55 dereceydi.
Pit yolunun açılmasıyla birlikte pilotların neredeyse tamamı piste çıktı. Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell gibi isimler ilk dakikalarda garajlarında kalmayı tercih ettiler. Leclerc ile Perez ise piste çıktılar.
Pole adaylarından ilk olarak Leclerc çizgiyi geçti 1:31.727 ile ilk sıraya yükseldi. Onu Perez takip etti ve Meksikalı pilot, en hızlı ikinci sektör derecesini kaydetse de Leclerc'in 0.627 sn gerisinde kaldı.
Ardından Verstappen, Hamilton ve Russell'ın da piste çıktığını gördük. Verstappen ilk turunu tamamladığında Leclerc'in 0.164 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Red Bull, düzlüklerde hâlâ Ferrari'ye kıyasla büyük bir avantaja sahipti. Ferrari ise 1 ve 3. sektörde daha hızlıydı.
Hamilton, 1.3 sn geride altıncı sıraya çıkarken; Russell ise 1.4 saniye geride yedinci sıraya yerleşti.
Böylelikle seansı yarıladığımızda Leclerc, Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Bottas, Hamilton, Russell, Ocon, Tsunoda ilk 10'u oluştu.
Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen ise elenme bölgesindeydi.
Yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz, bu noktaya kadar tur atmamıştı ve bitime 7 dakika kala ilk turu için piste çıktı. Bu hafta sonu 4. motoruna geçen İspanyol pilot, turunu tamamladığında yarım saniye geride üçüncü sıraya yükseldi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pit lane
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Seansın bitimine 4 dakika kala, pilotlar son denemeleri için piste çıktılar. Bu noktada Zhou, Schumacher, Latifi, Vettel ve tur atmayan cezalı isim Magnussen elenme bölgesindeydi.
Albon, son denemesinde spin atsa da pilotlar turlarını tamamlayabildiler. Motor parçası değiştirdiğinden cezalı olan Magnussen son denemeler için piste çıktı ve seanstaki tek turunu tamamladığında 6. sıraya yükseldi. Danimarkalı pilot, tek tur atmasına rağmen harika bir iş çıkardı.
Elenen ilk isim yerel kahraman Gasly oldu, Gasly ile aynı zamanı yapan Stroll de 17. olarak elendi. Son denemesinde büyük bir an yaşayan Zhou 18. olurken; 3. virajda pist limiti ihlali yaptığı için turu silinen Schumacher 19. sırada kaldı. Nicholas Latifi ise son sırayı aldı.
Ön tarafta ise sıralama pek değişmedi ve seans Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton ilk 5'i ile sona erdi.
Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Charles Leclerc
|5
|1'31.727
|229.280
|2
|Max Verstappen
|5
|1'31.891
|0.164
|0.164
|228.871
|3
|Carlos Sainz Jr.
|3
|1'32.297
|0.570
|0.406
|227.864
|4
|Sergio Perez
|8
|1'32.354
|0.627
|0.057
|227.723
|5
|Lando Norris
|3
|1'32.672
|0.945
|0.318
|226.942
|6
|Kevin Magnussen
|3
|1'32.756
|1.029
|0.084
|226.736
|7
|Fernando Alonso
|5
|1'32.819
|1.092
|0.063
|226.582
|8
|Valtteri Bottas
|7
|1'33.034
|1.307
|0.215
|226.059
|9
|Lewis Hamilton
|5
|1'33.041
|1.314
|0.007
|226.042
|10
|George Russell
|6
|1'33.109
|1.382
|0.068
|225.877
|11
|Sebastian Vettel
|9
|1'33.285
|1.558
|0.176
|225.451
|12
|Esteban Ocon
|6
|1'33.346
|1.619
|0.061
|225.303
|13
|Yuki Tsunoda
|8
|1'33.394
|1.667
|0.048
|225.187
|14
|Daniel Ricciardo
|6
|1'33.404
|1.677
|0.010
|225.163
|15
|Alexander Albon
|5
|1'33.423
|1.696
|0.019
|225.118
|16
|Pierre Gasly
|7
|1'33.439
|1.712
|0.016
|225.079
|17
|Lance Stroll
|9
|1'33.439
|1.712
|0.000
|225.079
|18
|Guan Yu Zhou
|8
|1'33.674
|1.947
|0.235
|224.514
|19
|Mick Schumacher
|9
|1'33.701
|1.974
|0.027
|224.450
|20
|Nicholas Latifi
|6
|1'33.794
|2.067
|0.093
|224.227
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Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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