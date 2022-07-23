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Formula 1 / Fransa GP Sıralama turları raporu

Fransa GP: Leclerc, Verstappen'in önünde pole pozisyonunda

Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'e gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Fransa GP: Leclerc, Verstappen'in önünde pole pozisyonunda
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Formula 1'de sezonun 12. yarışı, Fransa'nın güneyinde yer alan Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Cuma ve Cumartesi gerçekleştirilen 3 antrenman seansının sonrasında gözler sıralama turlarına çevrildi. 

Hemen hemen her takımın küçük güncellemeler getirdiği bu hafta sonunda, güç sıralamasının nasıl olacağı merak ediliyordu ve sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Fransa GP güncellemeleri :

Bu sezonki 7. pole pozisyonunu alan Monakolu pilot, yarın gerçekleştirilecek 53 turluk yarışa ilk sıradan başlayacak. Onun yanında ise şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen yer alacak. 

Fransa Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Monaco Charles Leclerc 1'30.872   231.437
2 Netherlands Max Verstappen 1'31.176 0.304 230.665
3 Mexico Sergio Perez 1'31.335 0.463 230.264
4 United Kingdom Lewis Hamilton 1'31.765 0.893 229.185
5 United Kingdom Lando Norris 1'32.032 1.160 228.520
6 United Kingdom George Russell 1'32.131 1.259 228.274
7 Spain Fernando Alonso 1'32.552 1.680 227.236
8 Japan Yuki Tsunoda 1'32.780 1.908 226.678
9 Australia Daniel Ricciardo 1'32.922 2.050 226.331
10 France Esteban Ocon 1'33.048 2.176 226.025
11 Finland Valtteri Bottas 1'33.052 2.180 226.015
12 Germany Sebastian Vettel 1'33.276 2.404 225.472
13 Thailand Alexander Albon 1'33.307 2.435 225.397
14 France Pierre Gasly 1'33.439 2.567 225.079
15 Canada Lance Stroll 1'33.439 2.567 225.079
16 China Guan Yu Zhou 1'33.674 2.802 224.514
17 Germany Mick Schumacher 1'33.701 2.829 224.450
18 Canada Nicholas Latifi 1'33.794 2.922 224.227
19 Spain Carlos Sainz Jr.      
20 Denmark Kevin Magnussen      
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Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm-Q3: Leclerc 1:30'lara indi, pole'ü aldı! 

Geriye 10 pilotun kalmasıyla birlikte gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. Pilotlar hazırlık turlarında oldukça yavaş ilerleyerek lastik sıcaklıklarının gerektiğinden fazla yükselmesini engellemeye çalıştılar. 

Sainz, Leclerc'e hava koridoru sağlamak için pistteydi. Pole adaylarından ilk olarak Perez çizgiyi geçti ve 1:31.640 ile zirveye çıktı. 

Sonrasında Leclerc geldi ve 1:31.209 yaparak Perez'i geçti. Son olarak Verstappen geldi 1:31.218'lik derecesiyle Leclerc'in 0.008 sn arkasında ikinci sıraya yerleşti. 

İlk denemelerin ardından Leclerc, Verstappen, Perez, Russell, Hamilton, Norris, Alonso, Tsunoda, Sainz, Magnussen sıralaması vardı. 

Pilotlar son haklarına hazırlanmak için pite geldiler ve bitime 4 dakika kala yeniden piste çıktılar. Leclerc, yine Sainz'ın arkasındaydı ve hava koridoru almayı bekliyordu. 

Sainz'dan hava koridoru alan Leclerc, turunu hatasız bir şekilde tamamladı ve Paul Ricard'ı 1:30.872 saniye içerisinde turlayarak pole pozisyonuna uzandı. Monakolu pilot, bu hafta sonu 1:30'lara inen ilk ve tek pilot olarak kendisinin Fransa'daki ilk pole pozisyonunu aldı. Bu, Leclerc'in bu sezonki 7. pole pozisyonu oldu. 

Dağınık bir son tur atan Verstappen, Leclerc'in 0.3 sn gerisinde ikinci sırayı aldı ve yarın Leclerc'in yanında start alacak. 

Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise en hızlı üçüncü zamanı kaydetti. Hamilton, Leclerc'in 0.893 saniye gerisinde 4. sıradaydı. 

Büyük güncellemeler bulunan MCL36'yı süren Lando Norris 1.1 sn geride beşinciydi. Russell altıncı olurken, Alpine'in evinde yarışan Alonso 7. sırayı aldı. 

Tsunoda, büyük ölçüden yenilenen AT03'ü Q3'e taşımasının ardından 8. sırayı almayı başardı. Yarın yarışa son çizgiden başlayacak cezalı isimler Sainz ile Magnussen ise son iki sırayı paylaştılar. 

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 6 1'30.872     231.437
2 Netherlands Max Verstappen 6 1'31.176 0.304 0.304 230.665
3 Mexico Sergio Perez 6 1'31.335 0.463 0.159 230.264
4 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'31.765 0.893 0.430 229.185
5 United Kingdom Lando Norris 6 1'32.032 1.160 0.267 228.520
6 United Kingdom George Russell 6 1'32.131 1.259 0.099 228.274
7 Spain Fernando Alonso 6 1'32.552 1.680 0.421 227.236
8 Japan Yuki Tsunoda 6 1'32.780 1.908 0.228 226.678
9 Spain Carlos Sainz Jr. 4        
10 Denmark Kevin Magnussen 0        
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İkinci bölüm-Q2: Sainz lider, Ferrari 1-2

İlk bölümde 5 pilotun elenmesiyle birlikte ikinci bölüme geçildi ve 15 pilot, sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek için mücadele ettiler. 

İlk olarak Mercedes pilotları turlarına başladılar. Çizgiyi ilk Hamilton geçti ve 1:33.329 yaptı, Russell ise takım arkadaşının 0.3 saniye gerisine yerleşti. 

Norris, güçlü bir turla geldi ve 1:32.777 ile Hamilton'ı yarım saniye farkla geçti. Ardından Leclerc Norris'in 0.1 saniye önünde ilk sıraya yerleşti ancak Monakolu pilot zirvede uzun süre kalamadı. 

Red Bull pilotları turlarını tamamladılar ve ilk iki sıraya yerleştiler. Verstappen, 1:31.990 ile birinciydi; Perez ise onun 0.130 sn arkasında ikinci sırada yer aldı. 

Son olarak Sainz piste çıktı ve 1:31.081 yaparak en yakın rakibinden 0.9 sn önde zirveye oturdu. Sainz'ın bu turunun ardından pilotlar pite geldiler ve son denemelerine hazırlandılar. 

Bu noktada Sainz, Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Magnussen, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Bottas ilk 10'u vardı. 

Vettel, Russell, Ocon, Albon ve Tsunoda ise elenme bölgesinde yer alıyordu. 

George Russell, Mercedes W13, leaves the pits

George Russell, Mercedes W13, leaves the pits

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pilotlar, trafiğe takılmamak için piste biraz daha erken çıkmak istediler. Elenme bölgesinde yer alan Ocon, Vettel ve Albon derecelerini geliştirdiler ancak pist hızlanmıştı ve tüm pilotlar derecelerini geliştirdiler. 

Leclerc, lider Sainz'ın 0.135 sn arkasında ikinci sıraya yükseldi. Son denemelerde piste çıkmayan Verstappen ise 3. sırada kaldı. Ricciardo, derecesini geliştirse de diğer pilotlar kadar zaman bulamadı ve 11. olarak elendi. Onu Ocon, Bottas, Vettel ve Albon takip etti. 

Diğer haberler :

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 3 1'31.081     230.906
2 Monaco Charles Leclerc 6 1'31.216 0.135 0.135 230.564
3 Netherlands Max Verstappen 3 1'31.990 0.909 0.774 228.624
4 Mexico Sergio Perez 6 1'32.120 1.039 0.130 228.302
5 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'32.274 1.193 0.154 227.921
6 Spain Fernando Alonso 6 1'32.631 1.550 0.357 227.042
7 United Kingdom George Russell 8 1'32.633 1.552 0.002 227.037
8 Denmark Kevin Magnussen 6 1'32.649 1.568 0.016 226.998
9 United Kingdom Lando Norris 5 1'32.777 1.696 0.128 226.685
10 Japan Yuki Tsunoda 6 1'32.836 1.755 0.059 226.541
11 Australia Daniel Ricciardo 6 1'32.922 1.841 0.086 226.331
12 France Esteban Ocon 6 1'33.048 1.967 0.126 226.025
13 Finland Valtteri Bottas 6 1'33.052 1.971 0.004 226.015
14 Germany Sebastian Vettel 6 1'33.276 2.195 0.224 225.472
15 Thailand Alexander Albon 6 1'33.307 2.226 0.031 225.397
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birinci Bölüm-Q1: Leclerc lider, Verstappen yakın takipte 

Fransa'da sıralama turlarına sıcak havanın hakim olması bekleniyordu ve öyle de oldu. Le Castellet'de hava 30, asfalt ise 55 dereceydi. 

Pit yolunun açılmasıyla birlikte pilotların neredeyse tamamı piste çıktı. Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell gibi isimler ilk dakikalarda garajlarında kalmayı tercih ettiler. Leclerc ile Perez ise piste çıktılar. 

Pole adaylarından ilk olarak Leclerc çizgiyi geçti 1:31.727 ile ilk sıraya yükseldi. Onu Perez takip etti ve Meksikalı pilot, en hızlı ikinci sektör derecesini kaydetse de Leclerc'in 0.627 sn gerisinde kaldı. 

Ardından Verstappen, Hamilton ve Russell'ın da piste çıktığını gördük. Verstappen ilk turunu tamamladığında Leclerc'in 0.164 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Red Bull, düzlüklerde hâlâ Ferrari'ye kıyasla büyük bir avantaja sahipti. Ferrari ise 1 ve 3. sektörde daha hızlıydı. 

Hamilton, 1.3 sn geride altıncı sıraya çıkarken; Russell ise 1.4 saniye geride yedinci sıraya yerleşti. 

Böylelikle seansı yarıladığımızda Leclerc, Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Bottas, Hamilton, Russell, Ocon, Tsunoda ilk 10'u oluştu. 

Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve Kevin Magnussen ise elenme bölgesindeydi. 

Yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz, bu noktaya kadar tur atmamıştı ve bitime 7 dakika kala ilk turu için piste çıktı. Bu hafta sonu 4. motoruna geçen İspanyol pilot, turunu tamamladığında yarım saniye geride üçüncü sıraya yükseldi. 

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Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pit lane

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seansın bitimine 4 dakika kala, pilotlar son denemeleri için piste çıktılar. Bu noktada Zhou, Schumacher, Latifi, Vettel ve tur atmayan cezalı isim Magnussen elenme bölgesindeydi. 

Albon, son denemesinde spin atsa da pilotlar turlarını tamamlayabildiler. Motor parçası değiştirdiğinden cezalı olan Magnussen son denemeler için piste çıktı ve seanstaki tek turunu tamamladığında 6. sıraya yükseldi. Danimarkalı pilot, tek tur atmasına rağmen harika bir iş çıkardı. 

Elenen ilk isim yerel kahraman Gasly oldu, Gasly ile aynı zamanı yapan Stroll de 17. olarak elendi. Son denemesinde büyük bir an yaşayan Zhou 18. olurken; 3. virajda pist limiti ihlali yaptığı için turu silinen Schumacher 19. sırada kaldı. Nicholas Latifi ise son sırayı aldı. 

Ön tarafta ise sıralama pek değişmedi ve seans Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton ilk 5'i ile sona erdi. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 5 1'31.727     229.280
2 Netherlands Max Verstappen 5 1'31.891 0.164 0.164 228.871
3 Spain Carlos Sainz Jr. 3 1'32.297 0.570 0.406 227.864
4 Mexico Sergio Perez 8 1'32.354 0.627 0.057 227.723
5 United Kingdom Lando Norris 3 1'32.672 0.945 0.318 226.942
6 Denmark Kevin Magnussen 3 1'32.756 1.029 0.084 226.736
7 Spain Fernando Alonso 5 1'32.819 1.092 0.063 226.582
8 Finland Valtteri Bottas 7 1'33.034 1.307 0.215 226.059
9 United Kingdom Lewis Hamilton 5 1'33.041 1.314 0.007 226.042
10 United Kingdom George Russell 6 1'33.109 1.382 0.068 225.877
11 Germany Sebastian Vettel 9 1'33.285 1.558 0.176 225.451
12 France Esteban Ocon 6 1'33.346 1.619 0.061 225.303
13 Japan Yuki Tsunoda 8 1'33.394 1.667 0.048 225.187
14 Australia Daniel Ricciardo 6 1'33.404 1.677 0.010 225.163
15 Thailand Alexander Albon 5 1'33.423 1.696 0.019 225.118
16 France Pierre Gasly 7 1'33.439 1.712 0.016 225.079
17 Canada Lance Stroll 9 1'33.439 1.712 0.000 225.079
18 China Guan Yu Zhou 8 1'33.674 1.947 0.235 224.514
19 Germany Mick Schumacher 9 1'33.701 1.974 0.027 224.450
20 Canada Nicholas Latifi 6 1'33.794 2.067 0.093 224.227
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Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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