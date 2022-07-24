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Formula 1 / Fransa GP Yarış raporu

Fransa GP: Leclerc lider giderken kaza yaptı, Verstappen rahat şekilde kazandı!

2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Fransa GP: Leclerc lider giderken kaza yaptı, Verstappen rahat şekilde kazandı!
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2022 Formula 1 sezonu, Paul Ricard'da gerçekleştirilen Fransa Grand Prix'siyle devam ederken, cumartesi günü pole pozisyonunun sahibi Ferrari pilotu Charles Leclerc olmuştu.

Hafta sonu boyunca Paul Ricard pistinin olduğu bölgede 30 dereceyi aşan sıcaklıklar vardı ve pazar günü sıcaklık daha da arttı. Bundan ötürü yarış içerisinde lastik yönetiminin çok önemli olacağı düşünülüyordu.

Yarışa motor değiştirdiği için grid cezası alan ve en geriden başlayan Carlos Sainz'ın yanı sıra, Valtteri Bottas ve Pierre Gasly sert hamurla başladı. Diğer sürücüler ise orta hamurla lastiği tercih etti.

Startın ardından Ferrari pilotu Leclerc ve ikinci sıradan başlayan Max Verstappen yerini korurken, Lewis Hamilton harika bir startla Sergio Perez'i geride bıraktı. Ayrıca Fernando Alonso da yine güçlü bir startın ardından beşinci sıraya kadar çıktı.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez ve Alonso şeklinde oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc ilk turlarda fakrı bir saniyenin üzerine çıkarsa da, Verstappen sonrasında farkı bir saniyenin altına indirdi ve DRS mesafesine geldi.

Arkada George Russell, beşinci sırayı Alonso'dan alırken, Perez de üçüncülük için Hamilton'ı sıkıştırmaya başladı.

Geçişin zor olduğu pistte Verstappen tüm baskısına rağmen Leclerc'i geçmeyi başaramadı. Perez de aynı şekilde Hamilton'ı geçemedi ve İngiliz pilot arayı yavaş yavaş açmaya başladı.

Leclerc'in Verstappen'le arasını 1.7 saniyeye çıkarmasının ardından Red Bull, yarışın 17. turunda Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilotu sert hamura geçirdi.

Verstappen'in pit stopundan yalnızca iki tur sonra Ferrari kampında büyük bir şok yaşandı çünkü Leclerc, lider giderken aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Temasın ardından Leclerc'in aracı hasar alırken, yarışa veda etti. Bundan ötürü de yarışa güvenlik aracı girdi.

Pistteki isimlerin tamamı pite girerken, Verstappen liderliği eline geçirmiş oldu.

20. turun ardından yarış tekrar başladı ve Verstappen, startın ardından yerini korumayı sürdürdü. Ön bölümde herhangi bir değişiklik olmazken, Sainz gerilerden başladığı yarışta iki McLaren sürücüsü ve Fernando Alonso'yu geçerek beşinci sıraya kadar çıktı.

Verstappen, güvenlik aracının ardından Hamilton'ın kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve farkı yedi saniyeye kadar çıkardı. Sainz ise Russell'ı geçerek dördüncü sırayı aldı ve Perez'i sıkıştırmaya başladı. Uzun kovalamacanın ardından Sainz, nihayet Perez'i geçti ancak Ferrari tarafından bir tur sonra tekrar pite alındı yeni set orta hamurla piste geri döndü. İspanyol pilot, piste tehlikeli şekilde gönderildiği için aldığı 5 saniyelik cezayı da çekmesinin ardından yarışa dokuzuncu sırada döndü.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Verstappen, Hamilton'dan iyice koparken, Hamilton da Perez'le arayı sekiz saniyeye kadar çıkardı. Lastikleri iyice tükenen Perez, bu noktada Russell'ın baskısı altındaydı.

Sainz son bölümde çok iyi bir tempoya sahipti ve hem Norris hem de Alonso'yu rahat şekilde geçerek beşinci sıraya çıktı.

Bitime dört tur kala Zhou Guanyu yolda kalırken, sanal güvenlik aracı devreye girdi ancak bitime az bir süre kaldığı için kimse pit stop yapmadı.

Sanal güvenlik aracı periyodunun sona erdiği noktada Russell, çok daha iyi hızlandı Perez'i geçerek üçüncülüğe çıktı. Kalan bölümde bu kez Perez Russell'ı zorlasa da, İngiliz pilot yerini korumaya devam etti.

En önde ise Verstappen, hatasız sürüşünü devam ettirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek iki yarış aradan sonra galibiyete ulaştı.

Bu Verstappen'in bu yılki sekizinci galibiyeti olurken, puanını 233'e çıkardı ve artık en yakın rakibi Leclerc ile arasında 63 puan var.

Mercedes pilotu Hamilton, yarışın gizli yıldızlarından birisiydi ve startta üçüncülüğü almasının ardından hatasız bir sürüş yaparak damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Bu sonuçla podyum serisini dört yarışa çıkarırken, 2022 sezonundaki en iyi sonucu elde etmiş oldu.

Üçüncülük son bölümde nefes keserken, Perez'i sanal güvenlik aracı periyodunun bitiminde geçen Russell, son turda iyi bir savunmayla yerini korudu ve üçüncü olarak bu yılki dördüncü podyumunu elde etti. Mercedes böylelikle bu yıl ilk kez iki araçla birden podyuma çıkmış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın başlangıcında Hamilton'a geçilen ve baskıya rağmen İngiliz pilotu geçemeyen Perez, yarış boyunca iki Mercedes'in arasında gitti ve son bölümde Russell'a geçilerek dördüncü sırada finiş gördü. 

Sainz gerilerden başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve pistteki en hızlı isimlerden birisiydi. Güvenlik aracının ardından dördüncü sıraya kadar çıkan Sainz, son bölümde tekrar pite alınınca, geriye düştü ve beşinci sırada finiş gördü.

Fernando Alonso harika startının ardından beşinci sıraya kadar yükseldiği yarışta, Lando Norris'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve bu yılki en iyi sürüşlerinden birisini çıkararak altıncı oldu.

Norris, Alonso'ya ayak uydurmakta zorlandığı yarışta yedinci olurken, Esteban Ocon aldığı beş saniyelik cezaya rağmen sekizinci oldu ve Alpine'e çifte puan getirdi.

Daniel Ricciardo, son bölümde tempo kaybetmesinin ardından dokuzuncu olurken, hafta sonunun son puanı 100. yılını kutlayan Aston Martin'den Lance Stroll'e gitti. Stroll, son puan için son turlarda Sebastian Vettel'e savunma yapmak zorunda kaldı. İkili arasında ufak bir temas da yaşandı ancak Stroll yerini korurken, Vettel 11. oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly için iyi bir yarış olmazken, yaşadığı birden fazla temasın ardından damalı bayrağı 12. sırada gördü.

Alex Albon'un 13. olduğu yarışta finiş gören son isimler Valtteri Bottas ve Mick Schumacher ilk 15'i tamamladılar. Schumacher yarış içerisinde Zhou'nun temasıyla bir de spin attı.

Zhou, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Leclerc, 2022 Fransa Grand Prix'sinde finiş göremediler.

Verstappen bu sonuçlarla puanını 233 yaparken, Leclerc 170, Perez 163, Sainz 144, Russell 143 ve Hamilton 127 puana çıkmış oldu.

Takımlar şampiyonasında Red Bull 396 puana ulaşırken, Ferrari 314, Mercedes 270, Alpine 93 ve McLaren 89 puana çıkmış oldu.

2022 sezonunun bir sonraki yarışı 30-31 Temmuz'da Macaristan'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 53 1:30'02.112  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 53 1:30'12.699 10.587
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 53 1:30'18.607 16.495
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 53 1:30'19.422 17.310
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 53 1:30'30.984 28.872
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 53 1:30'44.991 42.879
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 53 1:30'54.138 52.026
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 53 1:30'59.071 56.959
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 53 1:31'02.484 1'00.372
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 53 1:31'04.661 1'02.549
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 53 1:31'06.606 1'04.494
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 53 1:31'07.560 1'05.448
13 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 53 1:31'10.677 1'08.565
14 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 53 1:31'18.778 1'16.666
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 53 1:31'22.506 1'20.394
  China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 47    
  Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 40    
  Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 37    
  Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17    
  Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 17    
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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