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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Fransa GP için yağmur beklentisi çok düşük

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu yapılacak Fransa Grand Prix'si öncesinde yapılan tahminlere göre, hafta sonu boyunca yağmur ihtimali oldukça düşük seviyelerde olacak.

Fransa GP için yağmur beklentisi çok düşük

Paul Ricard bu hafta sonu, bir yıl aradan sonra Formula 1 takvimine geri dönecek ve yarışla ilgili hafta başında bazı yağmur tahminleri yapılıyordu.

Ancak mevcut tahminler, hafta sonu boyunca havanın gayet iyi olacağını gösteriyor.

Cuma günü için yapılan tahminler, havanın gün boyunca 29 derece civarında olacağını gösteriyor ve yağmur ihtimali neredeyse hiç yok. Rüzgar ise 23 km/s hızda esecek.

Cumartesi günü için de yağmur beklenmezken, hava sıcaklığı 31 dereceyi bulacak ve rüzgarın hızının 24 km/s'i bulması bekleniyor.

Pazar gün ise sabah ve akşam saatlerinde %40'lık bir yağmur ihtimali olsa da, yarışın olduğu saatler için yapılan tahminler %10'u aşmıyor.

Hava sıcaklığı ise gün boyunca 28 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı ise 15 km/s civarında olacak.

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