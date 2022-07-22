Fransa GP Ferrari, Red Bull ve Mercedes güncellemeleri

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Avusturya GP'nin ardından verilen 2 haftalık arada takımlar, rekabet seviyelerini arttırabilmek için araçlarında güncellemeler yaptılar.

Ferrari tabanın ön ve orta kısmı ile difüzör bölgesinde güncelleme yaptı. Takım, bu değişikliklerin normal gelişim döngüsünün bir parçası olduğunu ve gelecek yarışlarda da araçta kalabileceğini açıkladı.

FIA'ya sunulan dökümanda, "Bu değişiklikler sadece Paul Ricard pistine özel olmayıp, aracın genel çalışmasında genel aerodinamik performansı geliştirmeyi amaçlamaktadır." denildi.

Ferrari F1-75 tunnel comparison Photo by: Giorgio Piola

Red Bull

Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Uncredited

Red Bull da bu hafta sonu aracın taban bölümüne odaklandı ve tabanın belli bölümlerinde, kenara kadar uzanan geometri değişimi yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Taban çitinde, hava akımı stabilitesini korurken yerel basınç dağılımını yeniden dağıtarak yere basma gücünü iyileştirmek için değişiklik yapıldı." denildi.

RB18'de ayrıca arka frenlerin arkasındaki kanatlarda da değişiklik yapıldı.

Mercedes

Mercedes W13 detail Photo by: Uncredited

Perşembe günü yeni burun ve soğutma girişi ile dikkat çeken Mercedes, taban kenarında ve ön fren kanallarında da değişiklik yaptı.

Tabanın arka tekerleklerin ön kısmına gelen bölümündeki kıvrım azaltıldı.

Bu güncelleme hakkında Mercedes, "Bu değişiklik, yerel eğimi azaltarak [böylece] difüzöre giden hava akımını iyileştirerek yerel zemin yükünü azaltır. Bu sayede difüzörün yükü artar." dedi.

Ön fren kanalının çıkışındaki ekstra kanal, Fransa'da beklenen yüksek sıcaklıklara karşı alınan bir önlem gibi duruyor.

Alpine

Alpine A522 front detail Photo by: Uncredited

Alpine de taban kenarında ve çitinde değişiklikler yaparak son dönemdeki gelişim mücadelesini sürdürdü.

Yeni revize edilmiş zemin altı kaplaması, tabanın ve kenarlarının altındaki hava akışını iyileştirmek için daha yüksek enerjili bir "gövde dışı" akışı hedefliyor. Çitlerdeki küçük değişiklikler, aracın arkasına doğru giden hava akışını iyileştirmeye yardımcı olacak.