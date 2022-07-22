Fransa GP Ferrari, Red Bull ve Mercedes güncellemeleri
Formula 1'in üst sıra takımları Ferrari, Red Bull ve Mercedes bu hafta sonu yapılacak Fransa GP'ye kapsamlı güncellemelerle geldiler.
Avusturya GP'nin ardından verilen 2 haftalık arada takımlar, rekabet seviyelerini arttırabilmek için araçlarında güncellemeler yaptılar.
Ferrari tabanın ön ve orta kısmı ile difüzör bölgesinde güncelleme yaptı. Takım, bu değişikliklerin normal gelişim döngüsünün bir parçası olduğunu ve gelecek yarışlarda da araçta kalabileceğini açıkladı.
FIA'ya sunulan dökümanda, "Bu değişiklikler sadece Paul Ricard pistine özel olmayıp, aracın genel çalışmasında genel aerodinamik performansı geliştirmeyi amaçlamaktadır." denildi.
Ferrari F1-75 tunnel comparison
Photo by: Giorgio Piola
Red Bull
Red Bull Racing RB18 detail
Photo by: Uncredited
Red Bull da bu hafta sonu aracın taban bölümüne odaklandı ve tabanın belli bölümlerinde, kenara kadar uzanan geometri değişimi yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Taban çitinde, hava akımı stabilitesini korurken yerel basınç dağılımını yeniden dağıtarak yere basma gücünü iyileştirmek için değişiklik yapıldı." denildi.
RB18'de ayrıca arka frenlerin arkasındaki kanatlarda da değişiklik yapıldı.
Mercedes
Mercedes W13 detail
Photo by: Uncredited
Perşembe günü yeni burun ve soğutma girişi ile dikkat çeken Mercedes, taban kenarında ve ön fren kanallarında da değişiklik yaptı.
Tabanın arka tekerleklerin ön kısmına gelen bölümündeki kıvrım azaltıldı.
Bu güncelleme hakkında Mercedes, "Bu değişiklik, yerel eğimi azaltarak [böylece] difüzöre giden hava akımını iyileştirerek yerel zemin yükünü azaltır. Bu sayede difüzörün yükü artar." dedi.
Ön fren kanalının çıkışındaki ekstra kanal, Fransa'da beklenen yüksek sıcaklıklara karşı alınan bir önlem gibi duruyor.
Alpine
Alpine A522 front detail
Photo by: Uncredited
Alpine de taban kenarında ve çitinde değişiklikler yaparak son dönemdeki gelişim mücadelesini sürdürdü.
Yeni revize edilmiş zemin altı kaplaması, tabanın ve kenarlarının altındaki hava akışını iyileştirmek için daha yüksek enerjili bir "gövde dışı" akışı hedefliyor. Çitlerdeki küçük değişiklikler, aracın arkasına doğru giden hava akışını iyileştirmeye yardımcı olacak.
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