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Formula 1 / Son dakika

Fransa GP, F1'le olan kontratını değiştirmek istiyor

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Fransa GP, F1'le olan kontratını değiştirmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
24 Nis 2020 06:47

Fransa GP organizatörleri, bu yılki yarışın seyircisiz yapılacak olmasından ötürü F1'le olan kontratlarını değiştirmek istediklerini söyledi.

Normalde Fransa Grand Prix'sinin 28 Haziran'da Paul Ricard pistinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu ve şimdiye kadar plan bu oldu.

Ancak Fransa hükümetinin etkinliklerle ilgili yasağı nedeniyle yarışın Ağustos ayında yapılması pek de mümkün görünmüyor.

Yeni plan, yarışın ileri bir tarihe ertelenmesi ve seyircisiz olarak gerçekleşmesi. Şimdilik yarışın olası tarihleriyle ilgili ortaya atılmış bir fikir bulunmuyor.

Bu yıl pek çok yarışın bahsedildiği üzere seyircisiz yapılması planlanıyor. Ancak yarış organizatörleri, böyle bir seçeneği düşünmenin tek yolunun yeni bir sözleşme yapmak olduğunu düşünüyorlar.

Fransa Otomobil Sporları Federasyonu (FFSA) Başkanı Nicolas Deschaux, yarışın seyircisiz gerçekleşmesi hande mevcut anlaşmanın geçersiz olacağını söyledi.

Deschaux, "Bugün, Liberty Media ile açık şekilde temas halindeyiz."

"Değerlendirme aşamasındayız. Olası senaryoları değerlendiriyoruz ve alınan önlemlerle ilgili ayrıntıları bekliyoruz."

"Yarış organizatörü için Formula 1 ile yapılan bir sözleşme kapsamında, ana gelir kaynağı bilet satışıdır."

"Yerel organizatörün, mevcut sözleşme şartları gözden geçirilmeden seyircisiz bir Grand Prix yapmayı kabul edeceğini düşünmek zor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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