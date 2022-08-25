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Formula 1 Haberler

Fransa GP, 2023 F1 takviminde yer almayacak

Fransa Grand Prix'sinin organizatörleri, 2023 yılında olmasa bile, sonraki yıllarda takvimde kalmak için çalışmalar yürüteceklerini doğruladılar.

Ekleyen:
, Editör
Fransa GP, 2023 F1 takviminde yer almayacak
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2018 yılında Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak üzere takvime dönen Paul Ricard Pisti'nin gelecek sezon için herhangi bir anlaşması bulunmuyor.

Miami ve Suudi Arabistan gibi yarışların takvime girmesi, 2023 yılında takvime Las Vegas, Katar ve Çin'in katılacak olmasıyla bazı yarışların gelecek yılki takvimden çıkarılması bekleniyordu.

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz çarşamba günü Fransa GP'nin 2023 takviminde yer almayacağını ancak gelecekte rotasyon sistemiyle takvime dönebileceğini doğruladı.

Fransa GP organizatörleri bunun üzerine perşembe günü bir açıklama yayınladılar ve gelecekte takvimde kalmayı planladıklarını açıkladılar.

Motorsportweek'in haberine göre organizatörler, "Formula 1 Fransa Grand Prix'si organizasyonu, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin 2023 sezonunda takvimde yer almayacaklarına ilişkin yaptığı son açıklamayı dikkatle takip ediyor."

"2022 yarışının yakaladığı büyük başarının ardından Formula 1, Fransa Grand Prix'si ve Grand Prix'nin tüm paydaşları, etkinliğin rotasyon sisteminin bir parçası olarak gelecekte takvimde yer alması için çalışmaya devam ediyor."

"Formula 1 Fransa Grand Prix'si, Circuit Paul Ricard'ın tüm yöneticilerine ve tüm partnerlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyor." açıklamasında bulundu.

F1 gelecek yıl Güney Afrika'yı da takvime getirmeyi düşünüyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Spa takvimde kalacak.

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