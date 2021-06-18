Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

Paul Ricard'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hem hava hem de pist sıcaklığı, ilk seansa göre daha yüksekti. Hava sıcaklığı 27 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 48 dereceye kadar çıktı.

Seans içerisinde pek çok pilot, Paul Ricard'ın geniş kaçış alanlarının tadına baktı. Bazıları frenajı tutturamazken, bazıları da aracının kontrolünü kaybederek pist dışına taştı. Seans içerisinde kaza yoktu ancak Haas pilotu Nikita Mazepin, aracının kontrolünü kaybederek spin attı.

Ayrıca seans içerisinde zaman zaman trafik nedeniyle tehlikeli anlar da yaşandı. Neyse ki herhangi kaza olmadı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, sarı kerblere çıkmasının ardından aracına ufak bir hasar verdi. Aracının ön tarafından kopan parça nedeniyle kısa bir süreliğine sanal güvenlik aracı periyodu yaşandı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, seans başladıktan yalnızca beş dakika sonra sert lastiklerle 1:32.880 yaptı ve bu zaman turu, uzun süre zirvede kaldı.

Son yarım saate girerken Hollandalı pilot, yumuşak lastikle 1:32.872 yaptı ve Bottas'ı sadece 0.008 saniye geçerek ilk sıraya yerleşti.

Sonrasında Mercedes pilotları da dahil olmak üzere herkes, çeşitli denemeler yapsa da Hollandalı pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı. Verstappen böylelikle 1:32.872'lik turuyla seansın en hızlı ismi oldu.

Mercedes pilotu Bottas, ilk yarım saati lider götürse de, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından derecesini geliştiremedi ve orta lastikle attığı turla 0.008 saniye geride ikinci oldu.

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