Fransa GP 2. antrenman: Sainz lider, Ferrari 1-2!
2022 Fransa Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.
Paul Ricard'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, ilk antrenman seansıyla nispeten benzer hava sıcaklığında yapıldı.
Seans içerisinde kaza yapan bir isim olmazken, sadece Mick Schumacher spin attı. Bu açıdan oldukça temiz ve olaysız bir seanstı.
Sürücüler seansın ilk bölümünde sıralama temposuna odaklanırken, sonrasında yarış simülasyonları gerçekleştirdiler.
60 dakikalık antrenman seansının ilk 15 dakikasının ardından, zaman tablosunun en tepesinde 1:34.182 yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc vardı. Sonrasında takım arkadaşı Carlos Sainz bu zamanı 1:33.322'ye kadar geliştirdi.
Kısa bir süre sonra bir deneme daha yapan Sainz , en iyi dereceyi 1:32.527'ye çekti ve seansın en hızlı ismi oldu.
Ferrari'nin hem kısa hem de uzun sürüşlerde güçlü göründüğü seansta İspanyol pilotun en yakın takipçisi, 0.1 saniye gerisinde yer alan Leclerc oldu. Ferrari böylelikle sıralama turlarında öncesinde ilk iki sırada yer aldı.
Red Bull pilotları, ikinci seansta temiz turlar çıkarmakta zorlandılar ve iki pilot da aracın dengesinden memnun değildi. Verstappen, en hızlı turunda Sainz'ın 0.550 saniye gerisinde yer almasının ardından üçüncü olurken, Sergio Perez takım arkadaşının yaklaşık 1 saniye gerisinde 10. sırada yer alabildi.
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Mercedes'te George Russell ve Lewis Hamilton ilk beşte yer aldı. Yeni güncellemeler deneyen Alman üreticide Russell 0.764 saniye geride kalırken, bugünkü ilk seansta aracını Nyck de Vries'a bırakan Hamilton, 0.990 saniye geride beşinci oldu.
Güncellenen McLaren'la Lando Norris 1 saniye geride altıncı olurken, Daniel Ricciardo da dokuzuncu en iyi zamanı yaptı. Bu ikiliyi AlphaTauri ile güçlü bir cuma günü geçiren Pierre Gasly ve ilk seansa göre daha iyi görünen Haas ile Kevin Magnussen takip etti.
Son yarışların hızlı takımı Alpine'de hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon ilk onun dışında kaldı. Fernando Alonso 1.7 saniye geride 11. olurken, Esteban Ocon 2.1 saniye geride 18. olabildi.
Alfa Romeo'da direksiyona geri dönen Valtteri Bottas 12. olurken, takım arkadaşı Zhou Guanyu 17. sırada yer aldı.
Aston Martin sürücüleri yine ilk onun dışında kaldı. Sebastian Vettel ilk ona yakın olsa da 1.8 saniye geride 13. olurken, Lance Stroll 2 saniye geride 15. oldu. İkiliyi Yuki Tsunoda ayırdı.
Alexander Albon, Williams ile 16. en iyi zamanı yaparken, son iki sırada Mick Schumacher ve Nicholas Latifi yer aldı.
Sürücülerin tamamı en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.
Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 14:00'te, sıralama turları ise 17:00'de gerçekleştirilecek.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'32.527
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'32.628
|0.101
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|17
|1'33.077
|0.550
|4
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'33.291
|0.764
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'33.517
|0.990
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'33.607
|1.080
|7
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'33.906
|1.379
|8
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|24
|1'33.928
|1.401
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'33.984
|1.457
|10
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|16
|1'34.060
|1.533
|11
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|24
|1'34.259
|1.732
|12
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'34.264
|1.737
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'34.420
|1.893
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'34.540
|2.013
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'34.595
|2.068
|16
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|23
|1'34.653
|2.126
|17
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'34.654
|2.127
|18
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|26
|1'34.660
|2.133
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|22
|1'35.195
|2.668
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|27
|1'35.412
|2.885
|Tüm sonuçları görüntüle
McLaren: "FIA pes etmemeli ve 2023 için F1 taban değişikliklerini zorlamalı"
Wolff: "Birinci antrenmandaki performansımız pek iç açıcı değildi"
Son Haberler
Vettel: "Umarım orta grup mücadelesinde olabiliriz"
Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Fransa GP öncesi cuma günü antrenmanlarında iki farklı versiyon araç kullandıklarını ve orta grup mücadelesinde olmayı umduğunu söyledi.
Russell: "Tempo açısından beklediğimizden daha gerideyiz"
Mercedes pilotu George Russell, Paul Ricard'daki cuma günü antrenmanlarının ardından tempo açısından beklediklerinden daha geride olduklarını söyledi.
Hamilton: "Her virajda zaman kaybediyoruz"
Lewis Hamilton, Mercedes'in Fransa'da beklediğinden daha yavaş olduğunu kabul ederken; "her virajda zaman kaybettiklerini" de ekledi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günü yakaladıkları güçlü temponun ardından aracın hızlı göründüğünü söyledi.