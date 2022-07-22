Fransa GP 2. antrenman: Sainz lider, Ferrari 1-2!

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Paul Ricard'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, ilk antrenman seansıyla nispeten benzer hava sıcaklığında yapıldı.

Seans içerisinde kaza yapan bir isim olmazken, sadece Mick Schumacher spin attı. Bu açıdan oldukça temiz ve olaysız bir seanstı.

Sürücüler seansın ilk bölümünde sıralama temposuna odaklanırken, sonrasında yarış simülasyonları gerçekleştirdiler.

60 dakikalık antrenman seansının ilk 15 dakikasının ardından, zaman tablosunun en tepesinde 1:34.182 yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc vardı. Sonrasında takım arkadaşı Carlos Sainz bu zamanı 1:33.322'ye kadar geliştirdi.

Kısa bir süre sonra bir deneme daha yapan Sainz , en iyi dereceyi 1:32.527'ye çekti ve seansın en hızlı ismi oldu.

Ferrari'nin hem kısa hem de uzun sürüşlerde güçlü göründüğü seansta İspanyol pilotun en yakın takipçisi, 0.1 saniye gerisinde yer alan Leclerc oldu. Ferrari böylelikle sıralama turlarında öncesinde ilk iki sırada yer aldı.

Red Bull pilotları, ikinci seansta temiz turlar çıkarmakta zorlandılar ve iki pilot da aracın dengesinden memnun değildi. Verstappen, en hızlı turunda Sainz'ın 0.550 saniye gerisinde yer almasının ardından üçüncü olurken, Sergio Perez takım arkadaşının yaklaşık 1 saniye gerisinde 10. sırada yer alabildi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Mercedes'te George Russell ve Lewis Hamilton ilk beşte yer aldı. Yeni güncellemeler deneyen Alman üreticide Russell 0.764 saniye geride kalırken, bugünkü ilk seansta aracını Nyck de Vries'a bırakan Hamilton, 0.990 saniye geride beşinci oldu.

Güncellenen McLaren'la Lando Norris 1 saniye geride altıncı olurken, Daniel Ricciardo da dokuzuncu en iyi zamanı yaptı. Bu ikiliyi AlphaTauri ile güçlü bir cuma günü geçiren Pierre Gasly ve ilk seansa göre daha iyi görünen Haas ile Kevin Magnussen takip etti.

Son yarışların hızlı takımı Alpine'de hem Fernando Alonso hem de Esteban Ocon ilk onun dışında kaldı. Fernando Alonso 1.7 saniye geride 11. olurken, Esteban Ocon 2.1 saniye geride 18. olabildi.

Alfa Romeo'da direksiyona geri dönen Valtteri Bottas 12. olurken, takım arkadaşı Zhou Guanyu 17. sırada yer aldı.

Aston Martin sürücüleri yine ilk onun dışında kaldı. Sebastian Vettel ilk ona yakın olsa da 1.8 saniye geride 13. olurken, Lance Stroll 2 saniye geride 15. oldu. İkiliyi Yuki Tsunoda ayırdı.

Alexander Albon, Williams ile 16. en iyi zamanı yaparken, son iki sırada Mick Schumacher ve Nicholas Latifi yer aldı.

Sürücülerin tamamı en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 14:00'te, sıralama turları ise 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: