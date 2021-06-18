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Formula 1 / Fransa GP Antrenman raporu

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan Fransa Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Fransa, geçen yıl COVID-19 nedeniyle Formula 1 yarışını iptal etmişti ve Paul Ricard pisti bir yıl aradan sonra yarışa ev sahipliği yaptı. Pistte yeni bir asfalt vardı ve sürücüler, yaklaşık 43 dereceyi bulan şartlara adapte olmak için hemen piste çıktılar.

Seans içerisinde spin atan isimler vardı. İlk önce Mick Schumacher spin atıp bariyerlerle ufak bir temas yaşarken, daha sonra AlphaTauri Honda pilotu Yuki Tsunoda spin attı.

Daha sonra Aston Martin'le Bakü'de podyuma çıkan Sebastian Vettel spin attı ve bariyerlere çarptı. Ayrıca Carlos Sainz da büyük bir spin atarak lastiklerine epey hasar verdi.

Ayrıca pistin kenarlarında bulunan sarı kerbler sürücülerin başını epey ağrıttı. Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bu kerblerden birinin üzerinden geçerken aracın tabanına hasar verdi.

Zaman tablosunda ise genel olarak Red Bull ve Mercedes çekişti. Beklendiği üzere  Mercedes, iki zorlu yarışın ardından Fransa'da mücadeleye geri döndü.

Sert lastikle atılan turlarda Red Bull pilotları zirvede yer alsa da, yumuşak lastiklere geçildiği son bölümde Mercedes pilotları zirveye çıktı.

Başlangıçta ilk sırayı Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton almıştı. Fakat kısa bir süre sonra takım arkadaşı Bottas 1:33.448 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Son bölümde sürücüler hızlı tur denemesi yapmadı ve seansın en hızlı ismi Bottas oldu. Fin pilotun en yakın takipçisi 0.335 saniye geride kalan Hamilton oldu. Mercedes böylelikle Fransa GP hafta sonuna birinci ve ikinci sıraları alarak başlamış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldılar. Verstappen genel olarak aracın dengesinden memnun değildi ve en hızlı tur denemesinde hata yaparak 1:33.880'le üçüncü sırada yer aldı.

Bakü'de bu yılki ilk zaferini alan Red Bull Pilotu Perez ise, sert lastiklerle attığı 1:34.193'lük turuyla 0.745 saniye geride dördüncü oldu. Meksikalı pilot, yumuşak lastikle attığı turda, derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Cadde pistlerinde zorlanan Alpine, Fransa ile beraber yeniden orta grubun ön kısmına yaklaşmış gibi göründü. Geçtiğimiz günlerde Alpine'le üç yıllık yeni kontrat imzalayan Esteban Ocon 1:34.329'luk turuyla 0.881 saniye geride beşinci oldu ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Fernando Alonso da yine iyi turlar çıkardı ve 1:34.693'lük turuyla 0.364 saniye geride yedinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi McLaren pilotu Daniel Ricciardo ayırdı. İngiliz ekip seans içerisinde farklı çözümler denerken, Avustralyalı pilotun en hızlı turu Ocon'dan 0.315 saniye yavaştı.

McLaren bu hafta sonu, Bakü yarışı öncesi hayatını kaybeden takım hissedarı Mansour Ojjeh'i anmak için "Mansour" çıkartmalarıyla yarışıyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri'de Pierre Gasly, seansı 1:34.699'luk turuyla sekizinci sırada tamamladı ve hafta sonuna ilk onda başlamış oldu. İlk onu McLaren'dan Lando Norris ve AlphaTauri'den Yuki Tsunoda tamamladı.

Ferrari pilotlarının her ikisi de ilk onun dışında kaldı. Leclerc yumuşak lastikle attığı 1:34.950'lik turla 1.502 saniye yavaş kalıp 11. olurken, Sainz sert lastikle attığı 1:35.342'lik turuyla 16. sırada yer aldı.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen benzer dereceler yaptılar. Giovinazzi 1:35.116 ile 12. olurken, sadece 0.019 saniye ardında Raikkonen yer aldı.

Aston Martin'de Lance Stroll ve Sebastian Vettel 14. ve 15. sıralarda yer alırken, son dört sırada Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, Mick Schumacher ve Roy Nissany yer aldı.

Nissany, ilk seansta George Russell'ın yerine piste çıktı.

Perez ve Sainz hariç tüm isimler, en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar. Bu iki isim ise en hızlı turlarını sert lastikle attı.

İkinci seans TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 24 1'33.448  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1'33.783 0.335
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'33.880 0.432
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 25 1'34.193 0.745
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 25 1'34.329 0.881
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 24 1'34.644 1.196
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 1'34.693 1.245
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 20 1'34.699 1.251
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'34.707 1.259
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 22 1'34.847 1.399
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 24 1'34.950 1.502
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 23 1'35.116 1.668
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 20 1'35.135 1.687
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'35.275 1.827
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 16 1'35.289 1.841
16 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 24 1'35.342 1.894
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 22 1'35.612 2.164
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 24 1'36.651 3.203
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 14 1'37.329 3.881
20 Israel Roy Nissany Williams Mercedes 16 1'37.881 4.433
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