"Frank ve Claire artık F1'den ayrılmalı"

2004 yılına kadar İngiliz takımla mücadele eden ve altı yarış kazanan Alman pilot, Speed ​​Week'e Williams'ın satışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Schumacher, Williams'ın modern döneme adapte olamadığını düşünüyor.

Schumacher şöyle dedi: “Ne Frank Williams ne de kızı Claire, takıma modern tarzda liderlik edemedi."

"Williams'taki yönetim şekli konusunda pek çok yanlışlık var."

“Genç yönetim personeli için yıllar önce yolu açmaları gerekiyordu. Bunu kendim de yaşadım, dönemler değişiyor."

“Frank Williams'ın sistemi her zaman yukarıdan çok fazla baskı uygulamakla ilgiliydi.”

"Bana göre Williams geri dönebilir ancak Frank ve Claire tamamen görevi bırakır ve iyi bir yatırımcı devreye girerse olabilir."

“Bunun hâlâ harika bir yarış takımı olduğunu düşünüyorum ve doğru ortaklarla ve parayla hemen buna dahil olurdum."

Williams'ı Nicholas Latif'nin babası Michael Latifi'nin alması bekleniyor. Eğer anlaşma yapılamazsa Dimitry Mazepin satın alabilir.

“Mazepin'e bakarsak, Latifi ve Stroll'e kıyasla daha zengin."

“Formula 3'ten sonra oğlu için yarıştığı her takımı satın aldı. Bunu eleştiremem çünkü sporumuzu seven ve çocukları için çok fazla yatırım yapmaya istekli olan insanlar olmasından memnunum."