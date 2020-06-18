Video: Leclerc, SF1000 ile Maranello sokaklarında
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Charles Leclerc, bugün SF1000'in direksiyonuna geçti ve aracı Maranello fabrikasından Fiorano Pisti'ne kadar sürdü. Biz de sizler için etkinliğe dair birkaç fotoğrafı ve videoyu derledik.
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Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000
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Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000
2/6
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/6
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/6
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/6
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/6
Fotoğraf: Ferrari
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Video: Leclerc, SF1000 ile Maranello sokaklarında
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