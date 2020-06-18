Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / En iyiler listesi

Video: Leclerc, SF1000 ile Maranello sokaklarında

paylaşım
yorumlar
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Haz 2020 16:38

Charles Leclerc, bugün SF1000'in direksiyonuna geçti ve aracı Maranello fabrikasından Fiorano Pisti'ne kadar sürdü. Biz de sizler için etkinliğe dair birkaç fotoğrafı ve videoyu derledik.

Slider
Liste

Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000

Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000
1/6

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000

Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000
2/6

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/6

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/6

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/6

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
6/6

Fotoğraf: Ferrari

Sonraki haber
Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"

Önceki haber

Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"

Sonraki haber

Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor

Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: McLaren, neden Williams gibi satışa çıkarıldı?

1s
2
Formula 1

Video: Leclerc, SF1000 ile Maranello sokaklarında

1s
3
Formula 1

Hamilton - Marko arasında yaşanan "ırkçılık" gerilimi açığa kavuştu

4
Formula 1

Leclerc, Maranello caddelerindeki sürüşünden keyif aldı

5
Formula 1

Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor

15dk

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1
1s

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor
F1

Alfa Romeo henüz Mick Schumacher hakkında konuşmak istemiyor

Video: Leclerc, SF1000 ile Maranello sokaklarında
F1

Video: Leclerc, SF1000 ile Maranello sokaklarında

Haas, 2020 bütçesini güvence altına almadan güncelleme yapmayacak
F1

Haas, 2020 bütçesini güvence altına almadan güncelleme yapmayacak

Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"
F1

Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"

Analiz: McLaren, neden Williams gibi satışa çıkarıldı?
F1

Analiz: McLaren, neden Williams gibi satışa çıkarıldı?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.