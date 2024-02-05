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Formula 1 Williams lansmanı
Galeri

Foto Galeri: Williams'ın 2024 F1 renk düzeni

Williams'ın 2024 Formula 1 sezonunda kullanacağı renk düzenini tanıttığı lansmandan öne çıkan fotoğraflar.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46
1 - 17

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46
2 - 17

Fotoğraf: Williams

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46
3 - 17

Fotoğraf: Williams

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46
4 - 17

Fotoğraf: Williams

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46
5 - 17

Fotoğraf: Williams

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46
6 - 17

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing
7 - 17

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing
8 - 17

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing
9 - 17

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing
10 - 17

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing
11 - 17

Fotoğraf: Williams

James Vowles, Williams Racing

James Vowles, Williams Racing
12 - 17

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing
13 - 17

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing
14 - 17

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing
15 - 17

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing
16 - 17

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing
17 - 17

Fotoğraf: Williams

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