Prime'a abone ol
Önceki / Stroll, söylentileri yalanladı: "Tenisi kariyer olarak seçmeyi hiç düşünmedim"
Formula 1 / İtalya GP Galeri

Foto Galeri: Ferrari ve Alfa Romeo'nun İtalya GP özel renk tasarımları

2023 İtalya GP'ye özel renk düzenleriyle katılacak Ferrari ve Alfa Romeo tasarımlarını sizler için derledik.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Ferrari livery for the Italian Grand Prix
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
1/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
2/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
3/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
4/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
5/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
6/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
7/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
8/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
9/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
10/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
11/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
12/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
Alfa Romeo F1 Takımı İtalya GP görünümü
13/29

Fotoğraf: Alfa Romeo

Sainz Monza özel kaskı 2
Sainz Monza özel kaskı 2
14/29
Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
15/29

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
16/29

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
Charles Leclerc'in Kaskı, Ferrari
17/29

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
Carlos Sainz'in Kaskı, Ferrari
18/29

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in kaskı, Ferrari
Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in kaskı, Ferrari
19/29

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
20/29

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, İtalya Grand Prix'si
Charles Leclerc, Ferrari, İtalya Grand Prix'si
21/29

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
22/29

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
23/29

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
24/29

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
25/29

Fotoğraf: Ferrari

Scuderia Ferrari Monza görünümü
Scuderia Ferrari Monza görünümü
26/29

Fotoğraf: Ferrari

Scuderia Ferrari Monza görünümü
Scuderia Ferrari Monza görünümü
27/29

Fotoğraf: Ferrari

Scuderia Ferrari Monza görünümü
Scuderia Ferrari Monza görünümü
28/29

Fotoğraf: Ferrari

Scuderia Ferrari Monza görünümü
Scuderia Ferrari Monza görünümü
29/29

Fotoğraf: Ferrari

paylaşım
yorumlar

Stroll, söylentileri yalanladı: "Tenisi kariyer olarak seçmeyi hiç düşünmedim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor

TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor

TRANSANATOLIA

TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor TransAnatolia, Cumhuriyet'in 100. yılı özel rotasında Castrol desteğiyle koşuluyor

Gasly: "Ne yarıştı ama!"

Gasly: "Ne yarıştı ama!"

Formula 1
Hollanda GP

Gasly: "Ne yarıştı ama!" Gasly: "Ne yarıştı ama!"

Verstappen'den yeni bir rekor: Art arda 9 galibiyetle Vettel'i yakaladı

Verstappen'den yeni bir rekor: Art arda 9 galibiyetle Vettel'i yakaladı

Formula 1
Hollanda GP

Verstappen'den yeni bir rekor: Art arda 9 galibiyetle Vettel'i yakaladı Verstappen'den yeni bir rekor: Art arda 9 galibiyetle Vettel'i yakaladı

Son Haberler

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

F1 Formula 1
İtalya GP

Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor" Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

F1 Formula 1
İtalya GP

Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var" Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

F1 Formula 1
İtalya GP

Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

F1 Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!" Gasly: "Bir diğer podyum için hazırım!"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol