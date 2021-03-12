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Haas, 2021 F1 aracı VF-21'i tanıttı

Ekleyen:
, Şef Editör

Amerika merkezli Haas F1 takımı, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı VF-21'i bu sabah Bahreyn Uluslararası Pisti pit yolunda tanıttı.

Haas, 2021 F1 aracı VF-21'i tanıttı

Yeni sezon öncesinde Haas haricinde tüm takımlar yeni araçlarını gerçek araçla ya da çizimlerle tanıtmıştı.

Bugüne kadar yeni aracını tanıtmayan Haas, Uralkali ana sponsorluğu ile beyaz ağırlıklı yeni renk tasarımını 4 Mart'ta duyurmuştu.

Takım renk düzeninin uygulandığı yeni aracını az önce Bahreyn'deki pit garajının önünde testlerin başlamasına yaklaşık yarım saat kala tanıttı.

Büyük ölçüde Ferrari temelli olan ve Rusya bayrağının renklerini içeren araçta bu sene iki çaylak pilot yer alacak.

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu ve 2020 Formula 2 Şampiyonu Mick Schumacher, Ferrari desteğiyle bu sene Haas'ta yarışacak. Takımda yarışacak diğer çaylak ise Rus yarışçı Nikita Mazepin olacak.

Bugünkü testlerde Haas'ın koltuğunda öğlene kadar Schumacher, öğleden sonra Mazepin olacak. Mazepin ayrıca dün film çekimi kapsamında piste çıkmış ve yeni araçla 100 km'lik bir sürüş yapmıştı.

Bildiğiniz üzere geçen seneki araçların şasileri bu seneki araçlarda da kullanılıyor ancak FIA, geride kalan ya da sorun yaşayan takımlara yardımcı olması için şasiyi geliştirmeleri adına 2 gelişim jetonu vermişti. 

Haas, yeni aracı için bu gelişim jetonlarını kullanmadı ve takım şimdiden 2022 aracına odaklanmak için 2021'de güncelleme yapmayacağını duyurdu.

Takım Patronu Gunther Steiner, "VF-21'i geliştiremeyeceğimiz bir sır değil, herkesin bildiği bir şey. Ancak büyük resme odaklanmamız gerekiyor."

"Tüm odağımızı 2022 projesine yönlendireceğiz ve bundan ötürü bizim için çok zor bir yıl olacak. Yine de şampiyonada ortaya çıkan tüm fırsatlardan yararlanabilmemiz gerekiyor."

"Şimdiki önceliğimiz, testin ilk gününden itibaren çaylak sürücülerimizin gelişimine odaklanmak."

"Sürücülerimiz 2022'ye mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlanmak için rahatça deneyim kazanabilirler. Bazı yarışlarda birkaç puan alırsak bu bizim için bir başarı olacak." demişti.

Mick Schumcher, Mikita Mazepin, Haas F1 Team

Mick Schumcher, Mikita Mazepin, Haas F1 Team
1/3

Fotoğraf: Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Haas

Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Haas
2/3

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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