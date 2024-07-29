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Formula 1 Belçika GP

Formula 1'in en büyüğü Ferrari, 10.000 puana ulaştı!

Ferrari, Belçika Grand Prix'sinde aldığı puanlarla tarihi bir kilometre taşını geride bıraktı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Scuderia Ferrari, Belçika Grand Prix'sinin ardından Formula 1 tarihinde 10.000 puanı aşan ilk takım oldu.

İtalyan ekip, şampiyonanın başlangıcından bu yana Formula 1 ile direkt olarak ilişkilendiriliyor ve tarihin en başarılı takımı olarak spordaki ünvanını korumaya devam ediyor.

Ferrari, tüm zamanlarda 245 galibiyet aldı ve 818 kez podyuma çıktı.

Toplamda 16 takımlar şampiyonluğu ve 15 pilotlar şampiyonluğu ile Formula 1'in zirvesinde yer alıyor.

• Takımlar Şampiyonluğu: 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008

• Pilotlar Şampiyonluğu: 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007

Ferrari'nin ilk takımlar şampiyonluğunu 1961 yılında Phil Hill, Richie Ginther ve Wolfgang von Trips ile gelirken, 1964 yılında John Surtees ile bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.

1970'lerde Niki Lauda, Clay Regazzoni ve Carlos Reutemann gibi isimlerle dört kez daha şampiyonluk kazanan Ferrari, 1979'da Jody Scheckter ve Gilles Villeneuve ile birinciliği elde etti.

1982 ve 1983'te iki kez daha takımlar şampiyonu olan İtalyan ekibi, 1999'da başlayan on yıllık dominasyon ile seviyeyi farklı bir noktaya çekti.

1999 ve 2000'lerin başında Ferrari, Jean Todt ve Ross Brawn'ın liderliğinde Michael Schumacher ile üst üste beş kez pilotlar şampiyonluğu, üst üste altı kez de takımlar şampiyonluğu kazandı.

Son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de Kimi Raikkonen ile elde ederken, son takımlar şampiyonluğunu ise bir yıl sonra 2008 yılında elde etmeyi başardı.

2008'in ardından 2012 ve 2019 gibi sezonlarda da dönem dönem şampiyonluk mücadelesi veren kırmızılar, podyum ve galibiyet savaşında da sürekli var olmaya çalıştı.

Son olarak geçtiğimiz hafta Belçika'da Charles Leclerc ile podyum sevinci yaşayan Ferrari, takım adına çok değerli bir kilometre taşını geride bırakarak 10.017 puana ulaştı.

Mechanics in the pit lane with Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Mechanics in the pit lane with Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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