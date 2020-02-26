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Formula 1 / Son dakika

Formula E'yi değerlendiren Hulkenberg: "F1'e sadece 'doğru fırsatla' dönerim"

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Formula E'yi değerlendiren Hulkenberg: "F1'e sadece 'doğru fırsatla' dönerim"
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 10:34

Nico Hulkenberg, Formula 1'e her ne kadar dönmek istediğini söylese de, doğru fırsata sahip olmaması halinde dönüşünün bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Nico Hulkenberg, son üç yılını Renault'da geçirdi ancak Fransız üreticinin 2021 için Esteban Ocon'la anlaşmasıyla koltuksuz kaldı.

Alman pilot bu yıl hiçbir seride yarışmadı ve mevcut durumdan keyif alıyor gibi görünüyor.

Hulkenberg, "İyi hissediyorum ve Formula 1'i farklı bir perspektiften görecek olmaktan dolayı heyecanlıyım."

“Evde son derece rahatladım, arkadaşlarımla buluştum, hayatımı biraz yavaşlattım ve içinde bulunduğum günü yaşadım”

“Ayrıca spor yapıyorum ve kendimi en formda tutuyorum. Ama bir sezona hazırlanıyormuş gibi yoğun değilim. Aslında istediğim şeyleri yaptım ve şimdiye kadar keyif aldım."

“Ben, her zaman bir odak noktasına ihtiyacı olan biri değilim. Bunu yıllardır yaşadım ve buna ihtiyacım yok." dedi.

Ancak Hulkenberg F1'e dönüşü reddetmiyor ve Formula E'nin bile bir seçenek olduğunu söylüyor.

“Formula 1 için oldukça basit; iyi hissettirmeli, uymalı ve iyi bir spor perspektifi olmalı. Herhangi bir şansı olmayan bir takıma gitmek benim için çok mantıklı değil. Bu benim için söz konusu değil."

“Formula E'ye gelirsek, son yıllarda oldukça güçlü bir şekilde geliştiklerini söylemeliyim. Başardıkları şeyler ve kazandıkları statü inanılmaz."

“Tüm büyük Alman üreticileri orada, bu yüzden ilginç bir seçenek olacak."

"Ama şu noktada, içerisinde bulunduğum aşamada kendimi çok rahat hissediyorum. Takvimi takip etmem gerekmiyor ve kendi hayatımı yaşayabiliyorum."

"Yılın ortasına gelindiğinde neyin mümkün olduğuna bakacağım. Formula 1 elbette olmak istediğim yer, ama söylediğim gibi iyi bir fırsat varsa orada olacağım. Aksi takdirde başka şeylere bakacağım."

"Bu yıl için şimdilik değişen bir şey yok. Bu yıl hiçbir yarışa katılmayacağım. Ama gelecek yıl ve sonrası için her şey açık."

Hulkenberg, vatandaşı Sebastian Vettel'e de destek verdi.

"Onun üstünü çizmeyin veya onu hafife almayın. Sebastian her zaman güçlü olabilir."

"Ama Charles'la sözleşmenin uzatılması, ona daha fazla güvenildiğini gösteriyor. Ayrıca o çok güçlü bir takım arkadaşı. Bununla nasıl baş ettiklerini göreceğiz."

"Ben bu yıl Red Bull Racing'den çok şey bekliyorum, umarım Mercedes'le savaşabilirler."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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