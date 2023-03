Formula Equal takımı 2026'da F1'e girmeyi planlıyor

Formula Equal adı verilen takımda personellerin yarı yarıya bir oranla kadın ve erkeklerden oluşacağı öngörülürken, projenin ana destekçileri arasında Suudi Arabistan'ın da yer alacağı düşünülüyor.

Daha önce 1997 F1 Şampiyonu Jacques Villeneuve'ün menajerliğini yapan Pollock, Salı günü CNN'e verdiği bir röportajda planlarını açıkladı ve amaçlarının öncelikle kadınların çeşitli rollerde F1'e ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Formula Equal, FIA'nın 2025 ve 2026 yılları için yeni takımlar için ihale süreci başlatmasının ardından planlarını kamuoyuna açıklayan son potansiyel F1 adayı oldu. Ancak aday takımlar arasında Andretti en yüksek profilli takım olarak görülüyor.

Destek serisi takımı Hitech ve Fransız sahipli Panthera Team Asia'nın da ihale sürecinde resmi İlgi Beyanlarını sundukları düşünülüyor.

Pollock CNN'e verdiği demeçte, "Yeni bir F1 takımı kurmak için çalışmalarımız yaklaşık dört yıldır devam ediyor, ancak kadınların motor sporlarında en üst seviyeye ulaşmaları için fırsatlar sunma ve inşa etme tutkumuzu da göz önünde bulunduruyoruz."

"Konseptimiz, %50'si erkek, %50'si kadın olan bir Formula 1 takımı kurmaya çalışmaktı ki mevcut bir Formula 1 takımında bunu yapmak oldukça zordur. Temiz bir sayfa ile bu çok daha kolay." dedi.

Pollock, bu oranı takımın pilot kadrosuna da uygulamanın 'harika' olacağını, ancak F1'e ulaşmak için gerekli süper lisans puanlarına sahip kadın pilotların eksikliğine karşı temkinli olduklarını söyledi.

50/50 oranının mühendislik departmanı ve yönetim kurulu da dahil olmak üzere takımın tüm yönlerini kapsayacağını da ekledi.

Pollock, "Kadın bir pilota sahip olmanın kesinlikle harika olacağını düşünüyorum."

Williams has three-time W Series champion Jamie Chadwick on its books as an academy driver

Photo by: Williams